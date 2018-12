Streaming Lagu Bohemian Rhapsody Capai 1,6 Miliar Kali

Popularitas lagu Bohemian Rhapsody dari Queen kembali menanjak karena film biopik berjudul sama rilisan dua bulan lalu. Label Universal Music Group (UMG), mengklaim bahwa Bohemian Rhapsody telah menjadi lagu dari abad ke-20 yang paling banyak diputar lewat streaming.Seperti dilaporkan Billboard, kabar ini diumumkan oleh UMG pada Senin, 10 Desember 2018. Mereka menyebut lagu sepanjang enam menit tersebut telah mencapai angka streaming 1,6 miliar kali dalam lingkup global.Angka ini berasal dari akumulasi jumlah putar dari berbagai platform layanan streaming dunia, seperti Spotify, Apple Music, Deezer, atau YouTube.Bohemian Rhapsody juga menembus rekor sebagai lagu rock klasik yang paling banyak didengar sepanjang masa. Kedua rekor sama-sama melampaui Smells Like Teen Spirit dari Nirvana, serta Sweet Child O'Mine, November, dan Take on Me dari Guns N' Roses.Lagu Bohemian Rhapsody dirilis pada 1976 bersama album keempat A Night at the Opera. Pada 1992, lagu ini pernah kembali populer berkat kesuksesan film Wayne's World yang memasukkan lagu tersebut ke dalam adegan.Pada November 2018, beberapa pekan setelah perilisan film biopik Bohemian Rhapsody di puluhan negara, lagu tersebut kembali populer. Dalam lingkup AS, lagu ini juga tercatat kembali masuk ke tangga lagu Billboard Hot 100 dan Streaming Songs.(ASA)