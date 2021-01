Rumitnya Pertunjukan Musikal di Pelantikan Joe Biden dan Kamala Harris

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pelantikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden - Kamala Harris berlangsung kemarin malam, 20 Januari 2021. Pertunjukan musik yang rumit pun sukses dibawakan Lady Gaga, Jennifer Lopez, dan Garth Brook.Dilansir dari Time, pertunjukan musik dalam pelantikan resmi membutuhkan konsentrasi lebih besar dari konser biasanya. Sebab, para penyanyi dan atau musisi harus menyeimbangkan keseriusan dengan kegembiraan.Tetapi pertunjukan musik di Pelantikan Presiden AS kali ini sukses. Mulai dari penampilan Lady Gaga, Jennifer Lopez, dan Garth Brooks, mereka bernyanyi dari latar belakang yang berbeda.Ketika Lady Gaga sebagai penampil pertama pada pelantikan itu melangkah ke podium untuk bernyanyi, menjadi pembuka yang spektakuler. Apapun yang dikenakannya, baik rok berwarna merah, atasan hitam, hingga lambang burung merpati emas yang menempel di bahu kirinya.Gaga yang hidup penuh dengan kreativitas, melangkah ke atas panggung, menunjukkan jalan cerah menuju masa depan. Lagu Kebangsaan AS yang berjudul The Star-Spangled Banner berhasil dinyanyikannya dengan penampilan memukau.Jennifer juga menyanyikan lagu yang luar biasa, yakni This Land is Your Land. Baginya, menyanyikan lagu ini sangat berarti.Lagu ini menggambarkan bentuk protes tetapi juga pernyataan kepemilikan yang tak terbantahkan, ada niat dan keberanian. Amerika yang tidak dapat dia bayangkan, sangat mengerikan dalam beberapa hal, namun begitu bersinar dalam hal lain.Dilanjutkan menyanyikan lagu America The Beautiful, Jennifer menegaskan kembali rasa kepemilikan dan kebanggaan dirinya sebagai Warga Amerika. Di tengah penampilannya, dia bahkan berteriak dalam bahasa Spanyol, yang berarti satu bangsa tak terpisahkan, dengan kebebasan dan keadilan untuk semua orang.Sementara itu, kini Joe Biden resmi menjadi Presiden AS ke-46 bersama pasangannya, Wakil Presiden AS Kamala Harris. Mereka menang dalam pemilihan presiden setelah mengalahkan pasangan Donald Trump - Mike Pence.Sejumlah selebritas ternama hadir dalam pelantikan mereka, di antaranya Jennifer Lopez, Lady Gaga, Garth Brooks, Bruce Springsteen, John Legend, Foo Fighters, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, dan Demi Lovato.(ELG)