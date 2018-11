Serunya SORE HORE Vol I, Kolaborasi Komunitas Musik, Film, dan Seni

Kaskus menghadirkan SORE HORE Vol I, sebuah festival komunitas tematik berisi workshop DIY, bazaar, talkshow, music performance, nobar (nonton bareng), serta live mural bersama Harishazka dan Alipjon.Festival tematik yang dilaksanakan pertama kalinya oleh Kaskus ini menyorot Pop Culture (musik, film, dan seni) sebagai tema utama. Antusiasme pengunjung tak terbendung pada dua hari penyelenggaraan, 24-25 November 2018, di Cerita Rasa, Ampera, Jakarta Selatan.“SORE HORE hadir untuk merangkul komunitas dengan hobi dan minat tertentu pada setiap volumenya. Tidak terbatas hanya Kaskuser saja, untuk berkumpul, berdiskusi, dan berkreasi bersama sesuai tema yang diangkat," kata Head of Marketing Kaskus Hilda Hendrio, dikutip siaran persnya."Sebagai platform diskusi online mengenai minat dan hobi, melalui SORE HORE, Kaskus ingin menjadi wadah bagi mereka yang memiliki minat yang sama untuk menjalin interaksi yang lebih erat dan peluang kolaborasi," ucap Hilda menambahkan.Pada hari pertama, SORE HORE Vol I dibuka dengan pelaksanaan workshop DIY Tote Bag Drawing bersama Martha Puri (@idekuhandmade). Dilanjutkan workshop Gouache Technique for Newbie bersama Citra Marina (@marinaesque). Selain itu, para pengunjung juga bergabung dalam Dialog Sore mengenai seni yang membahas mengenai Siasat Berkecimpung di Ranah Ilustrasi Masa, bersama Kemas Acil dan Rukmunal Hakim.Suasana makin hangat dengan penampilan unik dan menghibur dari Later Just Find, Nonaria, serta Rayssa Dynta di area Main stage. Bersamaan dengan penampilan musik, sebagian pengunjung juga menghabiskan malam minggu dengan nobar film ADA Apa Dengan Cinta.Pada hari kedua, SORE HORE Vol I menghadirkan Dialog Sore bertema Film dan Musik. Para pengunjung disuguhkan diskusi bertema Di Balik Kisah Musik Indonesia Menuju Pasar Global, bersama Adib Hidayat dan Ricky Virgana. Ada juga diskusi Membedah Ekosistem Perfilman Indonesia bersama Angga Sasongko dan Anandia Nurita dari Visinema Pictures.Selain diskusi, diadakan workshop Handmade Cold Process Soap yang dipandu Molona (@molona.id) dan nonton bareng film 3 Hari Untuk Selamanya. Acara ditutup penampilan musik dari Mondo Gascaro, Goodnight Electric, dan Pemuda Sinarmas yang kian membakar semangat penonton.(ROS)