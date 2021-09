Tampil di Mola Chill Fridays, Craig David Hadirkan Nostalgia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Musisi asal Inggris, Craig David, sukses tampil di Mola Chill Fridays, pada Jumat, 10 September 2021, pukul 21:00 WIB. Tampil selama satu jam dalam format DJ set, Craig David menghadirkan nostalgia lewat susunan lagu yang dibawakannya.Craig David bukan saja membawakan lagu miliknya seperti "7 Days", "Walking Away", "Rewind", "Fill Me In", "One More Time", dan "Warm It Up". Tetapi juga hit lawas seperti "Gimme The Light" dari Sean Paul, "Killing Me Softly" dari Fugees, "No Scrubs" dari TLC, sampai hit Beyonce yang berjudul "Run The World".Total 38 lagu dibawakan Craig David dalam konsep medley lewat set DJ. Craig David tampil secara langsung dari London. Dalam penampilannya sesekali dia menyapa penggemarnya di Indonesia.“Mola Chill Fridays selalu menampilkan berbagai musisi dari dalam maupun luar negeri. Dalam rangka persiapan Mola Chill Festival ke-3, kami sedang membuka kesempatan audisi online untuk para musisi tanah air yang ingin tampil di Mola Chill Festival London. Mola masih membuka #MolaChillAudition hingga tanggal 24 September 2021. Dan kita nantinya akan bisa menyaksikan musisi Indonesia berbakat tampil di Mola Chill Festival London pada 29 Oktober 2021 mendatang. Syarat dan ketentuannya bisa dilihat di media sosial @mola.living,” jelas Mirwan Suwarso, perwakilan dari Mola TV.Mola Chill Fridays dapat diakses melalui aplikasi Mola (Android, iOS), melalui situs Mola.tv, atau lewat Mola Polytron Box, dengan sistem berlangganan.