Lagu "Butter" BTS Masih Rajai Tangga Lagu K-Pop

Lagu "Butter" milik BTS kembali menempati posisi No. 1 di tangga lagu Soompi minggu ketiga bulan Juni 2021, dengan keunggulan yang kuat. Sejauh ini, lagu Butter" telah mengumpulkan 10 kemenangan acara musik.Sedangkan di posisi No.2, diraih "Next Level" milik aespa yang naik satu tempat dibanding sebelumnya. Di posisi tiga besar lainnya, ditempati Oh My Girl untuk lagu "Dun Dun Dance".Sementara itu, ada dua lagu baru yang menempati posisi 10 besar lagu populer di Soompi minggu ini. Lagu "Don't Fight The Feeling" dari EXO mendapatkan posisi No.4. Setelah lama hiatus, rilisan baru grup ini berupa lagu dance dengan ritme yang menyegarkan. Lirik yang menyemangati, meminta pendengar untuk percaya pada diri mereka sendiri saat menghadapi kesulitan.Berikut ini daftar lengkap 10 lagu yang menempati tangga lagu K-Pop Soompi.Album: BTS Digital Single "Butter"Artis: BTSMusik: Andrews, Grimaldi, Kirk, RM, Bilowitz, Garcia, PerryLirik: Andrews, Grimaldi, Kirk, RM, Bilowitz, Garcia, PerryGenre: Pop/DanceAlbum: aespa Digital Single "Next Level"Artis: aespaMusik: Marchetti, McInnis, Curtis, Yoo Young JinLirik: Yoo Young JinGenre: Pop/DanceAlbum: Oh My Girl 8th Mini Album Dear OHMYGIRLArtis: Oh My GirlMusik: Ryan Jhun, Stoddart, TimgrenLirik: Seo Ji Eum, Ryan Jhun, Stoddart, TimgrenGenre: Pop/DanceAlbum: EXO Special Album DON’T FIGHT THE FEELINGArtis: EXOMusik: Jiminez, Thomas, Tesung Kim, Tha Aristocrats, Mack, Moon KimLirik: KENZIEGenre: Pop/Dance