Noah Raih Band of The Year dalam IMA 2021, Ariel Noah: Kita Beruntung

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Ariel Noah menerima penghargaan Duo/Group/Band of The Year IMA 2021. Foto: Youtube RCTI - ENTERTAINMENT

Lyodra Ginting Raih Album of The Year IMA 2021

(SYN)

Jakarta: Band Noah meraih penghargaan Duo/Group/Band of the Year dalam Indonesian Music Awards (IMA) 2021 yang digelar pada Senin, 6 Desember 2021. Pentolan band, Ariel Noah menerima penghargaan tersebut.Penghargaan itu diterima oleh Ariel Noah seorang diri. Ia mewakili dua anggota Noah lain yang tak bisa datang, David dan Lukman."Kita mau bilang terima kasih banyak dan kita merasa sangat beruntung mendapat penghargaan ini," ucap Ariel Noah saat menerima penghargaan IMA 2021, Senin, 6 Desember 2021.Ia menambahkan, Noah juga merasa beruntung karena memiliki fan club yang kuat dan label musik yang terus mendukung karier mereka selama ini."Kita juga beruntung bisa ikut hadir dan mengisi industri musik indonesia," lanjut Ariel Noah.Ariel Noah juga berharap industri musik lokal makin berkembang. "Mudah-mudahan dengan adanya penghargaan seperti ini, industri musik Indonesia bisa semakin besar," doa Ariel Noah.Selain Noah, penyanyi jebolan Indonesian Idol, Lyodra Ginting, meraih penghargaan IMA 2021. Pelantun lagu Pesan Terakhir itu memenangkan kategori Album of The Year.Baca: Indonesian Music Awards (IMA) 2021 Berikan Life Achievement Award untuk Glenn Fredly Lyodra Ginting mengucapkan terima kasih kepada tim yang membantunya memenangkan penghargaan tersebut. Dia juga berterima kasih kepada para penggemarnya."Album of the year. Thanks God, Thank you mylyodra dan seluruh pencinta karya-karya aku, pencipta lagu di album ini hebat banget, dan semua tim di balik album ini. Thank you," tulis Lyodra Ginting dalam postingan Instagram pribadinya @lyodraofficial, Selasa, 7 Desember 2021.Lyodra Ginting berharap dengan penghargaan itu dia dapat lebih semangat dalam berkarya. Terlihat dalam unggahan foto yang dibagikan, Lyodra Ginting tampak anggun mengenakan gaun berwarna pink dihiasi payet.