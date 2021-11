TWICE Umumkan Jadwal Tur Konser Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Girlband K-Pop TWICE mengumumkan tur konser dunia keempat mereka. Grup beranggotakan sembilan orang itu akan menemui sejumlah penggemar di luar negeri. Konser bertajuk “TWICE 4th WORLD TOUR III” ini akan menjelajahi beberapa tempat di berbagai belahan dunia. Tur ini akan dimulai pada 24 Desember 2021 dengan Kota Seoul sebagai langkah pertamanya di KSPO Dome.Los Angeles, Amerika Serikat, akan menjadi pemberhentian berikutnya pada 16 Februari 2022. Selanjutnya, pada 18 Februari 2022, TWICE akan mendatangi Kota Oakland tepatnya di Oakland Arena.Di tanggal 22 Februari, TWICE akan pergi ke Kota Dallas dan dilanjutkan dengan Kota Atlanta pada 24 Februari di State Farm Arena. Kabar terakhir mengumumkan Kota New York sebagai tempat terakhir yang akan disinggahi TWICE pada 26 Februari 2021.Melalui poster promosinya, TWICE menginformasikan bahwa perjalanan mereka tidak berhenti di New York. Akan ada kota-kota lainnya yang akan didatangi Girl Group ini, namun belum ada informasi lanjutan terkait hal itu.