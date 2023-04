Summerlane Angkat Tema Toxic Relationship Seperti Neraka di Lagu "Heaven’s Hell"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Summerlane, band Pop-Punk asal Jakarta merilis single terbaru mereka berjudul ‘Heaven’s Hell’. Lagu ini bercerita mengenai sebuah hubungan yang toxic.“'Heaven’s Hell' menceritakan tentang sebuah toxic relationship yang dirasa berjalan sudah terlalu lama. Sampai salah satu pasangannya berpikir ini saatnya untuk mengakhiri semua karena dia merasa setelah bertemu dengannya, neraka bahkan tidak ada apa-apanya,” ujar Ochin vokalis Summerlane dalam keterangan pers."Heaven’s Hell" dibuat oleh Summerlane bersama Fachrizal Achmad dan diproduseri oleh Fachrizal Achmad. Durasi 03:28 menit ini lagu ini terdengar energetik dan kental dengan kekhasan musik pop-punk. Di lagu ini mereka dibantu oleh Ozom dari Rocket Rockers yang mengisi bagian drum.Summerlane berharap lagu ini bisa diterima penggemar mereka yang akrab dipanggil ' "Summerbones" juga oleh pendengar musik di Indonesia lebih luas lagi serta mancanegara. Mereka juga membocorkan rencana tour yang akan dilakukan dalam waktu dekat.“Kita akan mengadakan tour untuk promo single terbaru kita. Untuk kota yang akan kita hampiri nanti akan update di media social Summerlane,” kata Joe.Summerlane terdiri dari empat personil dengan Rizki "Ochin" Prayosi di vokalis, Johan "Joe" di gitar, Vicky Rivaldi di gitar, dan Alexander "Alex" Bryan di bass. Terbentuk di taun 2015 mereka telah mengeluarkan 1 EP This World Will Carry On Without You dan beberapa single seperti "Move Along," "Frenemy," dan "Sweet Escape." Di 2022 mereka merilis "Let It Go" single perdananya bersama Warner Music Indonesia."Heaven’s Hell" sudah dapat didengarkan di seluruh platform streaming digital di Indonesia. Sementara Official Music Video juga dapat ditonton di kanal Youtube Summerlane.