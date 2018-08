Jada Pinkett Smith dan Willow Smith Rekaman Lagu Baru

Jada Pinkett Smith bersama putrinya, Willow Smith tengah mempersiapkan proyek baru. Mereka berencana melakukan rekaman untuk singel terbaru bertajuk Dear Father."Aku dan Willow memiliki sebuah lagu yang kami kerjakan bersama. Lagu itu berjudul Dear Father dan kami sedang mengerjakannya," kata Jada dalam wawancaranya bersama Billboard usai memberikan pidato terkait industri hiburan di James Bridges Theater di UCLA, Los Angeles, Sabtu, 28 Juli 2018.Jada melanjutkan, proyek kolaborasi ini telah dinantikan oleh Willow sejak lama. "Dia tumbuh besar ketika aku sedang menjalani tur bersama Wicked Wisdom. Tidak heran jika dia bermimpi untuk bisa bermain bersama band dan bersamaku di atas panggung," sambungnya.Rencananya pasangan ibu dan anak ini akan membuat empat singel kolaborasi. "Ini sangat menyenangkan. Kami berencana untuk membuat empat hingga beberapa lagu," papar Jada.Pada April 2017, Jaden Smith mengumumkan band rock yang dibentuk bersama saudarinya Willow Smith dan kekasihnya, Odessa Adlon. Sementara sang ayah, Will Smith belum lama ini dikabarkan sibuk menulis buku motivasi berjudul The Subtle Art of Not Giving a F**k bersama Mark Manson.(ELG)