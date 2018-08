Ketika Ahmad Dhani Buat Eva Celia Deg-degan

Indra Lesmana bersama Keytar Trio menjadi salah satu penampil di Prambanan Jazz 2018 hari kedua, Sabtu, 18 Agustus 2018. Indra mengajak anak kandungnya, Eva Celia.Indra Lesmana dan Eva mulai menaiki panggung sekitar pukul 18.00 WIB di Rorojonggrang Stage. Mereka membuka aksinya dengan lagu The Heart of the Matter yang dipopulerkan Don Hanley. Lagu ini langsung membuat penonton berboyong-boyong mendekati panggung.Eva tampak interaktif dengan penonton. Tak lupa dia menyapa penonton yang memadati kawasan Candi Prambanan. Sedalam Cintamu dan God Bless The Cild milik Billy Holiday berturut-turut dibawakan.Indra juga sesekali menyapa penonton sebelum membawakan lagu. Dia mengenalkan latar belakangnya membuat Kitar Trio dan memperkenalkan para personelnya."Karena saya bukan pemain gitar, jadinya saya pakai keytar. Kami sempat bikin album yang didedikasikan untuk ayah saya, Jack Lesmana," kata Indra.Selesai membawakan lagu Takkan Ada Cinta yang Lain, Eva langsung menarik nafasnya panjang-panjang. Eva mengaku baru saja menjalani momen mendebarkan karena ditonton sang pencipta lagu, Ahmad Dhani.Ahmad Dhani mengajak anaknya, Al Ghazali yang membawa kekasihnya melihat penampilan Indra Lesmana dan Eva Celia. Dhani tampak menikmati momen musik-musik jazz yang disajikan Indra dan Eva."Jujur deg-degan banget bawakan lagu ini karena ditonton langsung sama penciptanya om Ahmad Dhani. Astaga. Terima kasih om," kata Eva Celia.Indra dan Eva membawakan lagu yang didedikasikan untuk Aretha Franklin yang baru saja meninggal kemarin. Lagu milik Aretha yang berjudul For All We Know dibawakan.Indra dan Eva Celia mengakhiri aksinya dengan lagu Free Man in Paris. Meski hanya tampil singkat, Indra Lesmana dan Eva Celia memberikan suguhan menarik Prambanan Jazz 2018 hari kedua.(ELG)