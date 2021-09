Grup Musik Jepang AmPm Ciptakan Lagu Terinspirasi Jakarta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah membuat single dance instrumental terinspirasi kota Tokyo dan New York City, giliran ibu kota Indonesia yang menjadi tema dari karya duo musisi Jepang AmPm. Single berjudul "Jakarta" merupakan single ketiga AmPm yang terinspirasi dari kota-kota di berbagai belahan dunia.Jakarta menorehkan kenangan tersendiri untuk duo kreatif bertopeng ketika berkunjung ke Indonesia. Sebagai bentuk rasa apresiasi mereka terhadap kota yang banyak memberi momen penting dalam perjalan karir mereka sebagai musisi, AmPm pun menciptakan single baru yang sepenuhnya terinspirasi oleh kota Jakarta.Duo yang memulai karir pada Maret 2017 dan populer secara global lewat single "Best Part of Us feat. Michael Kaneko" ini memang kerap mengungkapkan kekaguman mereka terhadap Indonesia, terutama Jakarta, kota di luar Jepang dimana mereka pertama kalinya berkesempatan tampil di festival music besar dengan ribuan penonton."Sebagai kota dimana pertamakalinya kami tampil di sebuah konser, Jakarta menyimpan banyak kenangan bagi kami. Kota yang menjadi rumah bagi orang-orang dengan latar belakang yang sangat beragam, Jakarta memiliki budaya yang unik. Sebagai kota yang berkembang begitu pesat, Jakarta memiliki karakter yang khas dan, tak bisa dipungkiri, menjadi salah satu kota favorit kami. Kami bertujuan untuk mengekspresikan kenangan-kenangan indah kami tentang Jakarta beserta dengan getaran atmosfir yang kami rasakan dalam sebuah lagu dance," ungkap kedua personel AmPm, dikutip dari keterangan resmi.Serial lagu tematis terinspirasi kota-kota dunia ini dimulai dengan peluncuran single "Tokyo" pada Maret 2021, dilanjutkan dengan "New York City" pada Juni 2021 dan kini, "Jakarta" pada 10 September.Pemilihan kota-kota ini tentu saja berkaitan dengan perjalanan musik duo produser ini dimana masing anggota personel AmPm merasa ada keterikatan emosional kuat terhadap kota-kota tersebut. Khusus untuk Jakarta, AmPm tampil di Jakarta pada 2017 sebagai satu-satunya artis Jepang yang tampil di festival Spotify On Stage dimana, sebagai artis pendatang baru, inimenjadi pengalaman yang tidak terlupakan."Kami masih bisa dengan jelas mengingat betapa besarnya antusias kami akan penampilan konser pertama kami itu di Jakarta. Untuk saat ini, mungkin masih sangat sulit untuk mengulang pengalaman seperti itu dimana kelompok besar penonton berkumpul dan musik diputar dalam volume yang paling keras. Namun, kami optimis jika akan datang saatnya dimana kami dapat kembali ke Jakarta dan tampil di panggung konser, menampilkan karya musik terbaru AmPm."Dari keterkaitan emosional ini, terciptalah lagu yang memadukan lagu dance khas AmPm yang smooth chill dengan melodi kental khas Asia Tenggara yang dianggap bisa menggambarkan ibu kota Indonesia yang menggugah hati para personel AmPm."Lagu ini juga merupakan upaya pertama kali kami untuk memasukkan suara instrumen tradisional rakyat dan kami berharap pendengar bisa menikmati dan merasakan perjalanan ke kota Jakarta saat mendengarkan lagu ini."