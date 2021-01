Tawaran Tampil di Kelab Striptis Nyaris Bikin Agnez Mo Tinggalkan Musik

Tawaran tampil dengan bayaran 1 Miliar

Jakarta: Penyanyi Agnez Mo belum lama ini menceritakan pengalamannya mendapatkan tawaran manggung dengan bayaran fantastis, miliaran rupiah. Namun, dia menolaknya. Salah satunya, saat dirinya diajak manggung di kelab striptis atau kelab telanjang di Amerika Serikat.Agnez bercerita kejadian itu sekitar dua tahun lalu, saat ia melakukan promo lagu terbarunya berjudul Overdose. Lagu itu merupakan single Agnez bersama Chris Brown.Ia menjelaskan bahwa di Amerika, selebritas datang ke strip club untuk melakukan promosi lagu merupakan hal yang biasa. Dirinya pun tidak ingin menghakimi atau memberikan penilaian terhadap hal tersebut."I don't wanna judge those people, whatever that's your responsibility (Saya tidak ingin menghakimi mereka, apapun pilihan itu adalah tanggungjawab masing-masing) ," ujar Agnez Mo di kanal YouTube Daniel Mananta.Kala itu, label dan manajemennya menghubungi dia memberikan kabar tentang tawaran tersebut. Mereka menyatakan, ada tiga kelab striptis yang nantinya didatangi Agnez, durasinya hanya 30 menit."Jadi itu namanya walk through, jadi cuma datang, DJ putar lagu lo, lo di sana kayak hosting, dan lo keluar. Kayak host the party," tuturnya.