Profil Moonbin Astro, Penyanyi Korea yang Ditemukan Tewas di Rumah

Bintang K-Pop Moonbin gempar. Personel grup Astro itu ditemukan meninggal pada Rabu, 19 April malam, di apartemennya di Gangnam, Seoul.Dikenal sebagai sosok yang murah senyum dan gemar menebarkan hal-hal positif, membuat Aroha, nama fandom penggemar Astro, dibuat terpukul sekaligus terkejut atas kepergian sang idola. Berikut biodata Moonbin Astro yang meninggal di usia 25 tahun.Moonbin lahir di Cheongju, Korea selatan pada 26 Januari 1998, Ia memiliki tinggi badan 182 cm. Posisi Moonbin di Astro adalah sebagai main dancer,rapper, dan juga vokalis. Ia juga merupakan warga negara asli Korea Selatan.Moonbin terjun ke dunia hiburan di usia yang masih sangat muda, Moonbin pernah menjadi model anak-anak di usianya yang masih 6 tahun yakni pada 2004 lalu. Dirinya juga pernah shooting CF Samsung. Memiliki paras yang memang lekat dengan aura bintang, Moonbin juga merambah ke dunia seni peran. Debutnya pertama kali pada 2009 silam di Boys Before Flower.Hingga pada 2016, Moonbin resmi menjadi anggota boyband Astro sebagai posisi rapper,vokalis, hingga main dancer.Selama Moonbin aktif berkiprah sebagai idol, Ia telah membuat beberapa karya bersama Astro dengan terlibat dalam pembuatan lagu boyband tersebut. Dia tercatat sebagai penulis lirik di lagu "You and Me (Thanks Aroha)" ( 2017), "By Your Side" (2018), "Merry Go Round" (2019), "One and Only One" (2020), "Footprint" (2021)dan "Let's Go Ride" ( 2022)Turut aktif di dalam dunia seni peran, Moonbin juga pernah membintangi beberapa serial drama korea diantaranya Sweet Revenge (2017), Moment of Eighteen ( 2019),Mermaid Prince ( 2020), The Mermaid Prince: The Beginning (2020), No Going Back Romance (2021) dan Find Me If You Can (2021) dan masih banyak lagi.Fantagio selaku manajemen, telah merilis pernyataan resmi mengenai kepergian Moonbin Astro. Fantagio telah mengkonfirmasi kabar duka sekaligus meminta publik untuk menghindari spekulasi atau rumor negatif terkait kepergian Moonbi"Pada 19 April, anggota Astro, Moonbin, meninggalkan kami secara tiba-tiba dan menjadi bintang di langit. Meskipun kami tak bisa membandingkan kesedihan yang dirasakan oleh keluarga yang berduka, kehilangan putra dan seorang kakak tercinta, anggota Astro juga sesama artis Fantagio dan perusahaan berduka atas kepergian Moonbin," ujar Fantagio."Bahkan bagi kami lebih memilukan untuk menyampaikan kabar ini secara tiba-tiba kepada para penggemar yang telah mendukung Moonbin dan memberikan cinta mereka. Kami sedih karena kami tahu bagaimana perasaan sang mendiang yang selalu mencintai dan memikirkan penggemarnya lebih dari siapapun," tambanyaBerdasarkan informasi berita dari sejumlah media, proses pemakaman akan diselenggarakan pada 22 April 2023 mendatang. Fantagio juga menyebutkan jika pemakaman Moonbin akan digelar secara tertutup.