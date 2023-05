Putra Drummer Queen jadi Drummer Foo Fighters?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rufus Taylor, putra dari drummer band Queen, Roger Taylor, dikabarkan akan menjadi drummer Foo Fighters, menggantikan posisi almarhum Taylor Hawkins.Sayangnya, Roger tidak memberikan konfirmasi jelas terkait kabar ini saat diwawancara BBC Radio 2."Rufus sangat fenomenal. Dia berubah menjadi drummer yang menakutkan dan hebat bersama The Darkness. Anak saya, dia sangat kuat dan sangat sangat baik. Saya enggak bisa berkata apa-apa lagi," kata Roger.Roger menyebut bahwa putranya hafal semua lagu-lagu Foo Fighters, tetapi tidak memberikan jawaban "iya" atau "tidak" terkait putranya akan menjadi personel grup bentukan Dave Grohl itu."Dia memainkan 'Best of You' dengan Foos, dan itu sangat fenomenal di Wembley, dan di The Forum di Los Angeles. Apa yang sebenarnya terjadi, aku tidak tahu.."Kabar tentang pengganti Taylor masih belum jelas hingga saat ini. Drummer Pearl Jam, Matt Cameron yang belakangan membantu Foo Fighters sebagai drummer tamu pun menyangkal bahwa dirinya akan masuk Foo Fighters.Cameron akan turut serta dalam tur Foo Fighters di AS dan Kanada, antara Mei hingga September 2023."Sebagai informasi, rumor di internet itu salah, saya enggak bergabung dengan Foo Fighters," kata Cameron di media sosial.