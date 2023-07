Bintang Darmawan Kembali Gaet Bemby Noor di Single Terbaru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Bintang Darmawan merilis single terbaru berjudul "We Can Make It Happen". Penyanyi asal Bali ini kembali menggandeng Bemby Noor sebagai pencipta lagu.Kiprah Bemby Noor yang banyak menciptakan lagu hit untuk penyanyi terkenal membuat Bintang tak ragu mengajaknya berkolaborasi. Sama seperti single pertamanya, Bintang menyisipkan pesan positif di lagu terbarunya."Kedua lagunya sama-sama ingin menyampaikan pesan bahwa remaja saat ini harus selalu bersinar, bercahaya dan selalu semangat untuk menggapai cita-cita," kata Bintang Darmawan dalam keterangan tertulisnya."We Can Make It Happen" merupakan lagu yang berasal dari Lenny Hartono yang juga orang tua dari Bintang. Melalui lagu ini, Lenny Hartono ingin menitipkan pesan agar remaja saat ini punya cita-cita dan mampu mencapainya."Ide dan gagasan itu diterjemahkan oleh dengan baik oleh Bemby Noor agar bisa easy listening dan liriknya bisa gampang diterima pendengar," ucapnya.Lagu "We Can Make It Happen" sudah bisa diliat di akun Youtube Bintang darmawan Official dan di beberapa platform music digital. Istimewanya, lagu ini dirilis bertepatan dengan dengan hari ulang tahun Bintang yang ke-16"Semoga lagu ini mampu memotivasi generasi muda untuk memiliki mimpi dan bisa mewujudkannya walaupun ada kekurangan yang dimiliki," tutupnya.