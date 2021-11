Kylie Minogue Rilis Versi Baru Dari Album Terakhirnya DISCO: Guest List Edition

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi ikon pop dunia asal Australia, Kylie Minogue telah merilis versi baru dari album terakhirnya yang diberi judul DISCO: Guest-List Edition pada 12 November 2021. Album yang dirilis di bawah perusahaan rekaman BMG ini berisi beberapa kolaborasi baru, remix, dan masih banyak lagi.Versi baru ini melanjutkan album sebelumnya DISCO (2020) yang merupakan album ke-8 Kylie yang berhasil menjadi album nomor 1 di Britania Raya. Penyanyi legendaris ini mencetak sejarah tangga lagu dengan menjadi artis wanita pertama yang memiliki album yang menempati urutan pertama dalam lima dekade terakhir.Pada versi terbarunya, terdapat satu lagu hit hasil kolaborasi Kylie dengan bintang pop, Jessie Ware. Lagu itu berjudul Kiss of Life yang dirilis bersamaan dengan sebuah video musik resmi yang disutradarai oleh Sophie Muller. Secara visual, video itu menampilkan dunia fashion yang glamor. Dalam video ini, Kylie dan Jessie ditemani oleh beberapa karakter unik dari The Theo Adams Company, dan Princess Julia.Selain lagu duet dengan Jessie Ware, album DISCO: Guest-List Edition juga berisi lagu berjudul A Second to Midnight. Lagu itu merupakan kolaborasi Kylie Minogue dengan Years & Years yang sebelumnya telah dirilis sebagai single di awal bulan Oktober kemarin. Lagu ini mendapatkan beberapa pujian dari para kritikus musik seperti, majalah NME dan majalah Rolling Stone.Versi baru ini juga menampilkan lagu kolaborasi antara Kylie Minogue dengan salah satu ikon musik disko, yaitu Gloria Gaynor yang berjudul Can’t Stop Writing Songs About You. Beberapa remix hasil produksi Basement Jaxx, Purple Disco Machine, dan lagu Real Groove (Studio 2054 Remix) hasil kolaborasi dengan Dua Lipa turut meramaikan album versi terbaru ini.Album DISCO: Guest List Edition akan tersedia dalam beberapa format: versi digital, CD, dan piringan hitam.