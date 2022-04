Duo Peraih Nominasi Grammy ODESZA Rilis Lagu Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Duo peraih nominasi Grammy Award, ODESZA, hari ini membagikan single terbaru berjudul, “Behind The Sun” yang diambil dari album terbaru mereka mendatang, The Last Goodbye, yang siap dirilis pada 22 Juli 2022 lewat Foreign Family Collective/Ninja Tune.“Behind The Sun” didominasi oleh drumline khas ODESZA yang mereka pamerkan di tur ‘A Moment Apart’ legendaris mereka ditambah sample vokal memesona dari lagu “Seeb” yang dibawakan penyanyi asal Iran, Simin Ghanem.“Saat kami sedang menggali sejumlah album-album lama, kami menemukan satu lagu dari penyanyi legendaris Iran, Simin Ghanem. Penampilan vokalnya di lagu tersebut sangat indah sampai kami sulit untuk melupakannya. Kami perlahan membangun elemen-elemen simfonik di sekitar sample vokalnya dan akhirnya lagu ini menjadi sebuah lagu yang antemik. Kami ingin mengikutsertakan bagian drum secara live dengan cara yang baru dan akhirnya kami menggunakan banyak elemen drum snare lewat sebuah resonator dan memodulasikannya. Kami sangat puas dengan hasil akhir dari lagu ini, membawa masa lalu ke masa kini adalah sesuatu yang sangat seru dan menginspirasi.” tukas ODESZA terkait lagu baru mereka.Lagu “Behind The Sun” dirilis menyusul sejumlah pencapaian dari duo yang terdiri dari Harrison Mills dan Clayton Knight tersebut termasuk pengumuman tur ‘The Last Goodbye’ mereka mendatang yang tiketnya hampir habis terjual (350 ribu tiket terjual hanya dalam waktu 72 jam) dan dua single mereka sebelumnya, yaitu “Better Now (feat. MARO)” dan “Love Letter (feat. The Knocks)”, yang saat ini viral di TikTok bersamaan dengan lagu-lagu dari Harry Styles, Jack Harlow, dan Kid Cudi.Single pembuka era terbaru mereka “The Last Goodbye (feat. Bettye LaVette)”, yang dirilis Februari lalu, mendapatkan sambutan hangat dari beragam publikasi internasional termasuk Billboard yang menyebutnya “a sleek, propulsive stunner” dan The New York Times yang mengatakan bahwa lagu tersebut “membawa nuansa melankolis Slavia ke musik dance four-on-the-floor, menggunakan bagian-bagian vokal LaVette yang paling menyayat hati dan merentangkan kesedihan, membuktikan lagi betapa klasiknya lagu itu.”Dengan lebih dari 4.8 miliar stream, ODESZA dengan brilian kembali mengingatkan dunia akan hal-hal yang membuat mereka berdua — Harrison Mills dan Clayton Knight — menjadi landasan dari lanskap musik elektronik modern saat ini. Album terakhir mereka, ‘A Moment Apart’, tak hanya sukses secara komersial (tersertifikasi emas dan debut di posisi #3 di chart Billboard 200 Album), namun turut dianugerahi dua nominasi GRAMMY® Award dan menerima berbagai pujian dari NPR, Rolling Stone, Billboard, Complex, Consequence, dan sebagainya. ‘The Last Goodbye’ dipastikan menjadi album paling ambisius dari duo elektronik asal Amerika Serikat tersebut. Sebuah proyek musik yang penuh dengan cahaya dan emosi, kenangan, dan dampak yang kita berikan kepada satu sama lain.Sepanjang karir mereka, ODESZA telah sukses membentuk sebuah fanbase yang kuat dan setia. Tur ‘A Moment Apart’ mereka ditonton lebih dari 2.85 juta fans termasuk penonton We The Fest di Jakarta saat mereka menjadi salah satu penampil utama festival Tanah Air tersebut pada 2018. Selain itu, ODESZA juga telah tampil sebagai penampil utama di banyak festival ternama dunia termasuk Coachella, Lollapalooza, Austin City Limits, Bonnaroo, Good Vibes Festival, dan sebagainya.