Konser Dewa 19 Ditunda, Ini Deretan Acara Musik di Akhir Tahun 2022

Kericuhan Festival Berdendang Bergoyang berimbas kepada semua konser yang telah dijadwalkan dalam waktu dekat. Seperti diketahui, Festival Berdendang Bergoyang sendiri mengalami pembatalan di hari terakhir lantaran kasus over capacity. Akibatnya, konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium pun terpaksa ditunda.“Sebagai pihak penyelenggara, kami dari JAKPRO dan DEWA Restography memutuskan menunda Pesta Rakyat 30 Tahun Berkarya Dewa 19,” kata Direktur Utama JakPro Widi Amanasto dalam keterangannya.Sebelumnya Dewa 19 telah dijadwalkan untuk menggelar konser pada 12 November 2022. Penundaan konser itu bukanlah tanpa alasan. Berkaca dari Festival Berdendang Bergoyang, pihak penyelenggara Pesta Rakyat Dewa 19 mengungkapkan bahwa pihaknya tak ingin mengalami hal yang serupa.“Kami cukup aware dan prihatin dengan kejadian yang telah terjadi mengenai event dan keramaian yang telah terjadi sebelumnya. Sebagai pihak penyelenggara acara, kami nanti lebih matang lagi mengenai teknis pelaksanaan untuk acara 'Pesta Rakyat 30 Tahun Berkarya Dewa 19' nanti,” ujar Widi.Kericuhan yang terjadi di Festival Berdendang Bergoyang yang terjadi pada pekan lalu memang menjadi sorotan publik. Sebagian dari penonton pun memilih tidak menonton konser daripada harus terhimpit berdesakan di arena festival.Sebelum Dewa 19, Justin Bieber sendiri juga sempat menunda konsernya. Penyanyi asal kanada itu dijadwalkan untuk menghelat konser pada 2 dan 3 Desember 2022 di Tanah Air, namun ditunda dan berakhir dengan pembatalan.Sebagai informasi, Indonesia dalam waktu dekat di penghujung 2022 akan diramaikan dengan sejumlah festival musik lainnya. Sebut saja NCT 127 2ND TOUR 'NEO CITY : JAKARTA - THE LINK', Joyland Festival 2022, Let's Love Indonesia - We All Are One K-pop, Stray Kids - 2nd World Tour Maniac, Soundrenaline 2022, Head in the Clouds Jakarta, DPR - The Regime World Tour Live in Jakarta, Djakarta Warehouse Project (DWP), Head In The Clouds, dan masih banyak lagi.