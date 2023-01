Panic! at the Disco Umumkan Bubar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Grup pop-rock yang terbentuk di Las Vegas, Panic! at the Disco, mengumumkan bubar melalui unggahan di media sosial. Band yang nyaris berusia 20 tahun itu akan menutup perjalanan setelah menyelesaikan tur Eropa pada tahun ini.Brendon Urie, pentolan Panic! at the Disco, mengatakan bahwa hidup membawanya pada fase berkeluarga dan saat ini tengah menanti kelahiran sang anak. Alasan itu membuatnya ingin fokus pada kehidupan keluarga."Saya akan mengakhiri babak hidup saya ini dan menaruh fokus dan energi saya untuk keluarga, dan tak lagi dengan Panic! at the Disco," tukas Brendon.Sejak berdiri pada 2004, grup ini telah merilis tujuh album. Didirikan oleh Brendon bersama Ryan Ross, Brent Wilson, dan Spencer Smith, saat mereka berada di SMA, dalam perjalanannya grup ini hanya menyisakan Brendon.Perjalanan panjang Panic! at the Disco tidak bisa lepas dari album debut mereka yang mencuri perhatian, A Fever You Can't Sweat Out, pada 2005. Dengan keputusan Brendon yang menghentikan proyek musik ini, album Viva Las Vengeance otomatis menjadi album terakhir Panic! at the Disco. Album yang dirilis pada Agustus 2022 itu berisi 12 track dan disebut Brendon sebagai album yang membawanya kembali ke masa remaja.