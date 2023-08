Steve Aoki Rilis Anthem Festival, Kolaborasi dengan KAAZE dan John Martin

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Artis dan produser dengan 2 nominasi Grammy, Steve Aoki dan produser Swedia KAAZE berkolaborasi untuk merilis lagu wajib di musim festival ini, “Won't Forget This Time”, menampilkan vokal anthemic John Martin (suara di balik single hit Swedish House Mafia “Save the World” dan “Don't You Worry Child”). Aoki merilis trek house progresif masif ini pada penampilan headline di MainStage-nya baru-baru ini di Tomorrowland 2023, bersama KAAZE dan John Martin. “Won’t Forget This Time” terus menjadi highlight set musim panas Aoki saat melintasi sirkuit festival Eropa.“'Won't Forget This Time' adalah perpaduan yang kuat antara emosi dan melodi, dibuat untuk menghidupkan lantai dansa dan meninggalkan kesan abadi pada pengunjung festival. Bekerja sama sekali lagi dengan KAAZE dan John Martin, kami bertujuan untuk membuat lagu yang selaras dengan semangat musim festival, membawa pendengar dalam perjalanan musik yang tak terlupakan,” kata Steve Aoki, dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id.KAAZE sendiri melihat proyek kolaborasi ini memiliki visi yang sama dari para kolaboratornya.“Saya ingin menemukan sentuhan emosional untuk “Won't Forget This Time”. Steve dan saya memiliki visi yang sama persis untuk lagu tersebut ketika kami mulai mengerjakannya. Sepertinya Anda bisa menari dan menangis pada saat bersamaan. Dan John Martin benar-benar mengalahkan dirinya sendiri kali ini.”Bagi John Martin, lagu ini merupakan bentuk syukur atas momen dalam hidup, “Ini adalah lagu yang mengingatkan kita untuk bersyukur atas momen berharga dalam hidup. Tetap hadir dan buka hati Anda untuk keajaiban.”“Won’t Forget This Time” menandai kedua kalinya Aoki, KAAZE, dan Martin berkolaborasi dalam sebuah lagu bersama. Tahun lalu, ketiga artis ini tergabung dalam “Whole Again” sebuah lagu pencarian jiwa euforik yang ditampilkan di album HiROQUEST: Genesis milik Aoki. Salah satu momen penentu dari album tersebut, "Whole Again" menangkap banyak perasaan yang kita alami selama beberapa tahun terakhir. Pada “Won’t Forget This Time”, Aoki, KAAZE, dan Martin melanjutkan kolaborasi mereka, menghadiahkan penggemar lantai dansa single klasik lain yang membangkitkan emosi.Dengan hampir 3 miliar streams, Steve Aoki adalah visioner sejati. Billboard menyebut produser musik, artis, perancang busana, entrepreneur, visioner NFT, dan pendiri Dim Mak Records dengan 2 nominasi Grammy ini sebagai “salah satu entertainer yang paling dicari di dunia”. Sebagai pemegang Guinness World Record sebagai “Musisi yang Paling Sering Tur dalam Satu Tahun Kalender”, Aoki pernah tampil di hampir semua festival top di seluruh dunia, termasuk di antaranya Coachella, Ultra Music Festival, Lollapalooza, Fuji Rock Festival, Tomorrowland, dan Electric Daisy Carnival. Pada tahun 2022, Aoki juga menghiasi sampul terbaru Entrepreneur Magazine, Electronic Musician, dan Adweek sebagai ““Visionary of the Year”.Tumbuh dalam keluarga musik yang mengeksposnya pada pengaruh musik yang berbeda seperti Queen, Daft Punk dan Earth, Wind & Fire, KAAZE mulai bermain piano dan drum pada usia 4 tahun, sambil mengembangkan kemampuan bermusiknya yang pada akhirnya membuatnya menjadi seniman yang mapan. KAAZE mendengar lagu house pertama kali pada usia 16 tahun dan dengan cepat bergegas membeli peralatan DJ pertamanya tidak lama kemudian. Dia memainkan pertunjukan pertamanya satu tahun kemudian, didampingi ibunya selama pertunjukkan karena masih sangat muda. Etika studio KAAZE yang teguh dan selera akan melodi yang anggun berkontribusi dalam menciptakan bootleg khusus yang menarik perhatian Hardwell yang mengubah segalanya baginya dalam rentang satu musim. KAAZE mengawali debut solonya di Revealed Recordings dengan merilis "Tell Me," sebuah lagu yang meraih posisi Top 2 di Beatport. Pada tahun 2017, KAAZE mengamankan awal yang luar biasa dengan lagu seperti “Triplet” yang dijuluki “the Miami ID of the year”, hingga kolaborasinya yang ternama dengan Hardwell, “We Are Legends” yang menjadikan tahun tersebut sebagai tahun breakout bagi KAAZE. Pada tahun 2019, KAAZE membawa karirnya ke tingkat berikut dengan merilis album debutnya DREAMCHILD, didedikasikan pada akar musik rock n roll dari masa kecilnya yang digabungkan dengan EDM modern. Album ini memperoleh lebih dari 30 juta streams dalam tahun pertama. Sangat mudah untuk mengatakan bahwa KAAZE memiliki salah satu signature sound yang paling berbeda, yang telah menghasilkan kolaborasi dengan nama-nama besar seperti Tiësto, Hardwell dan KSHMR.