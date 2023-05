Jakarta Mods May Day 2023 Sukses Hadirkan Band Ska Legendaris Bad Manners

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta Mods May Day 2023 sukses digelar. Acara yang digelar di CIBIS Park, Cilandak, Jakarta Selatan ini menghadirkan ragam aktivitas dan musisi terkenal Tanah Air hingga mancanegara.Sesuai tajuknya, Jakarta Mods diadakan bertepatan dengan Hari Buruh alias May Day pada 1 Mei 2023. Tahun ini, Jakarta Mods mengusung tema "Going Underground" yang diambil dari lagu band mod Inggris legendaris The Jam.Bad Manners jadi penutup kemeriahan Jakarta Mods May Day 2023. Tampil selama 1,5 jam, Bad Manners menyajikan sejumlah lagu terkenal mereka seperti "This is Ska", "Lip Up Fatty", "Skinhead Love Affair" hingga "Can Can" yang menjadi lagu terakhir.Selain Bad Manners, Jakarta Mods May Day 2023 juga menghadirkan band lain seperti Shaggy Dog, Sisitipsi, Monkey Boots, dan Easy Sunday.Sejumlah aktivitas ikut menunjang acara kolaborasi Warriors Jakarta dan Threego Indonesia ini. Mulai dari Scooter Riding, Scooter Exhibition, Art Instalation, Fashion Exhibition, dan Mods Indonesia Exhibiton.Scooter Riding mengambil lokasi titik kumpul di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, menuju tempat puncak acara di CIBIS Park Cilandak, Jakarta Selatan. Scooter riding resmi dibuka oleh Ketua Ikatan Motor Indonesia, Bambang Soesatyo dengan ditemani oleh Rifat Sungkar.Untuk fashion exhibiton, Jakarta Mods May Day berkolaborasi dengan Wondersoul untuk memamerkan desain pakaian mereka. Wondersoul merupakan clothing line asal Jakarta yang dibentuk pada tahun 2010, desain pakaian wondersoul terinspirasi dari Mods dan Skinhead.