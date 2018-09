Aksi Solidaritas Bin Idris untuk Tamansari Melawan

Musisi Mohamad Haikal Azizi alias Bin Idris tampil dalam sebuah pertunjukan musik kecil di Bandung sebagai wujud solidaritas terhadap gerakan Tamansari Melawan. Gerakan ini adalah upaya perlawanan terhadap program Pemerintah Kota Bandung, yang hendak mengubah pemukiman RW 11 menjadi Rumah Deret (Rudet) atau rumah susun.Idris tampil di area pemukiman yang telah dirubuhkan pada Minggu, 15 Juli 2018. Dia membawakan sedikitnya empat lagu, meliputi Dalam Wangi, Di Atas Perahu, Calm Water, dan Rebahan. Penampilan ini direkam secara langsung dan baru saja dirilis sebagai video musik live berdurasi 15 menit dengan tajuk "Tamansari Melawan".Dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id, Sabtu, 1 September 2018, pihak Bin Idris menyoroti dua kejanggalan dalam proyek Rudet tersebut, yang merupakan perwujudan program nasional Kota Tanpa Kumuh milik Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.Mereka mengutip pendapat Deden Ramdan dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Barat, yang menyatakan bahwa proyek Rudet adalah rencana sepihak – bukan kolaboratif, dan belum memiliki izin lingkungan berdasarkan dokumen AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan).Bin Idris tidak hanya tampil sekali pada hari itu. Pagi sebelumnya, dia juga menggelar pertunjukan kecil terbatas di salah satu rumah pemukiman padat dengan tajuk Panggung Rukun Warga: Bersilaturahmi ke Rumah Pak Toni.Acara ini digelar sekaligus untuk merayakan album Anjing Tua, yang baru saja dirilis pada 1 Juni 2018. Bin Idris membawakan sedikitnya tujuh lagu, meliputi House of the Rising Sun, Jalan Bebas Hambatan, Devil in Disguise, Kajem Ngupil, Rukun Warga, Pusara, dan Raya. Penampilan ini juga direkam secara langsung dan baru saja dirilis sebagai video musik live berdurasi 22 menit.Bin Idris adalah proyek solo dari Haikal Azizi, di luar statusnya sebagai vokalis grup rock Sigmun. Anjing Tua adalah album penuh keduanya setelah album self-titled Bin Idris.(ELG)