Pink Sweat$ Ketagihan Berkolaborasi dengan Penyanyi Indonesia

David Bowden atau yang dikenal sebagai Pink Sweat$ baru-baru ini menyambangi Indonesia. Kedatangannya itu dalam rangka memeriahkan festival musik We The Fest 2022.Kedatangan Pink Sweat$ ke Indonesia sendiri untuk menyapa para penggemar dan memberi dukungan kepada musisi lokal Indonesia. Dalam wawancara eksklusif bersama Pink Sweat$, penyanyi "At My Worst" itu mengaku senang bisa berkolaborasi dengan beberapa musisi Indonesia.Melalui pengalamannya itu, ia membeberkan bahwa selama kolaborasinya, ia bekerjasama dengan orang-orang hebat. Atas kolaborasinya itupun, ia memberi dukungan kepada artis lokal.“Ini luar biasa. Saya pikir orang-orang itu orang yang hebat dan bagi saya, selalu penting bekerja dengan orang-orang baik. Saya hanya ingin menunjukkan cinta saya kepada para penggemar di Indonesia dan memberi dukungan kepada artis lokal," beber Pink Sweat$.Sebelumnya, Pink Sweat$ sendiri pernah kolaborasi dengan salah satu penyanyi Indonesia, yakni Hanin Dhiya. Keduanya duet dalam lagu "17" pada tahun 2020 lalu. Setelah Hanin Dhiya, Pink Sweat$ kembali kolaborasi dengan salah satu penyanyi Indonesia, Rahmania Astrini. Kolaborasinya itu cukup berbeda, pasalnya kolaborasi spesial itu dipersembahkan untuk We The Fest.Sukses berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia, Pink Sweat$ mengungkapkan perasaan dirinya ketika kolaborasi dengan mereka. Dia merasa senang akan kehangatan orang-orangnya. Ia juga menambahkan bahwa dirinya menyukai musik Indonesia dan energinya.“Saya pikir itu memberi saya seperti pulau, seperti di pulau yang terasa sangat santai. Saya suka perasaan orang-orangnya yang hangat dan ramah," tambahnya.