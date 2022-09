Rock in Solo 2022 Boyong Dua Band Cadas Asal Amerika

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Festival musik cadas "Rock in Solo" akan kembali digelar pada 30 Oktober 2022 di Benteng Vastenburg. Festival musik cadas ini akhirnya kembali setelah terakhir kali diselenggarakan pada 2015."Rock in Solo" tahun ini akan dimeriahkan oleh banyak band-band cadas dalam negeri. Ada yang berasal dari Kota Solo seperti seperti Down for Life, MTAD, dan Roxx. Ada juga band-band dalam negeri lainnya seperti Iron Voltage, Beside, Navicula, dan masih banyak lagi.Selain dimeriahkan oleh band-band lokal, "Rock in Solo" tahun ini juga akan menghadirkan line up spesial dengan mendatangkan dua band cadas asal Amerika Serikat, yakni Suffocation dan Fit for an Autopsy.Fit for an Autopsy sendiri merupakan band cadas yang sedang cukup naik daun di Amerika. Mereka saat ini sedang menjalani tur bersama Lamb of God."Suffocation dari Amerika ini kita datangkan langsung, demikian juga Fit for an Autopsy. Mereka datang langsung dari Amerika setelah menyelesaikan turnya," kata Stephanus Adjie selaku bagian dari penyelenggara "Rock in Solo" dalam konferensi pers di Gedung Wayang Orang Sriwedari, Kota Solo pada Kamis, 15 September 2022.Terkait jumlah penonton yang ditargetkan pihak penyelenggara, Adjie mengatakan bahwa Benteng Vastenburg yang nantinya akan menjadi lokasi pertunjukkan dapat menampung sebanyak 20.000 penonton."Kapasitas venue bisa sampai 20.000 (penonton) ketika bisa kami setting ulang. Settingan mungkin akan cukup mengejutkan, dan itu bisa mencapai 20.000. Tapi kami cukup realistis, mudah-mudahan bisa di atas 10.000 (penonton)," ujar Adjie.Bersamaan dengan pengumuman akan digelarnya "Rock in Solo 2022", pihak penyelenggara juga meluncurkan website resmi rockinsolofest.com yang bisa diakses untuk melihat list performer, membeli tiket, dan juga informasi lainnya.