Video Musik "Thank You, Next" Ariana Grande Pecahkan Rekor YouTube

Video musik terbaru Ariana Grande untuk lagu "thank you, next" memecahkan dua rekor YouTube sejak dirilis perdana akhir pekan lalu. Dalam sehari, video ini menjadi karya musik rekaman yang paling banyak ditonton di platform tersebut.Thank You, Next dirilis pada Sabtu, 1 Desember 2018 pukul 3 WIB. Menurut laporan YouTube, seperti dikutip Variety, video ini telah ditonton sebanyak 50,2 juta kali di seluruh dunia dalam 24 jam pertama. Angka ini melampaui rekor yang sebelumnya dipegang BTS lewat Idol dengan 45,9 juta.Rekor lain adalah video musik paling banyak ditonton yang memakai fitur penjadwalan Premiere. Fitur ini membuat para penonton di YouTube bisa mengakses halaman videonya dan menanti sebelum dirilis sesuai jadwal.Pada saat premier, jumlah penonton tertinggi adalah 829 ribu orang dan sebanyak 516 ribu pesan dikirimkan dalam kolom komentar.Thank You, Next adalah singel andalan dari album terbaru Ariana berjudul sama yang akan rilis dalam waktu dekat. Lagu pop dan R&B ini punya lirik yang menyebutkan sejumlah relasi dari masa lalu Ariana. Video musiknya mengambil referensi dari film-film Mean Girls, Bring It On, 13 Going On 30, dan Legally Blonde.Hingga Senin pagi, 3 Desember, video musik ini telah ditonton hingga 84 juta kali dan masuk peringkat kedua dalam Trending Indonesia.Berikut daftar 11 video musik di YouTube yang paling banyak ditonton dalam waktu 24 jam pertama.1. Ariana Grande - Thank You, Next (50,2 juta)2. BTS – Idol (45,9 juta)3. Taylor Swift - Look What You Made Me Do (43,2 juta)4. Eminem - Killshot (38,1 juta)5. Blackpink - Ddu-Du Ddu-Du (36,2 juta)6. Psy - Gentleman (36 juta)7. BTS - Fake Love (35,9 juta)8. Twice - Yes or Yes (31,4 juta)9. Nicky Jam & J Balvin - X (EQUIS) (29,7 juta)10. XXXTentacion - Sad! (27,7 juta)11. Adele - Hello (26,3 juta)(ASA)