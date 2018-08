Jelang Konser Clean Bandit di Jakarta, Simak Rekomendasi Lagu-lagunya

Dua pekan mendatang, Clean Bandit bertandang ke Indonesia. Trio Jack Patterson, Luke Patterson dan Grace Chatto bersiap meramaikan ibu kota lewat konser bertajuk BOLD XPRERIENCE - Clean Bandit Live in Jakarta - I Miss You Tour 2018 di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka pada Senin, 20 Agustus 2018.Menyambut kedatangan grup musik elektronik asal Inggris itu, pihak promotor Otello Asia memberi rekomendasi lagu sebagai bekal untuk dinyanyikan secara paripurna saat Clean Bandit beraksi."Semoga penggemar yang berada di Indonesia bisa senang dapat bertemu dengan Clean Bandit untuk menyanyi bersama di konsernya nanti yang hanya tinggal 2 minggu lagi," kata Sysan Ibrahim selaku CEO dari Otello Asia dalam keterangan tertulis kepada Medcom.id.Tiket konser Clean Bandit dibagi menjadi tiga bagian yaitu Festival Gold Rp1.000.000, Festival Silver Rp800.000 dan Festival Silver untuk promo pelajar Rp640.000. Harga tersebut belum termasuk pajak 15% dan admin tiket. Untuk promo pelajar diberlakukan bagi pemilik kartu pelajar resmi yang masih berlaku.Berikut rekomendasi lagu-lagu Clean Bandit:Singel ini dinyanyikan Clean Bandit bersama Jess Glynne. Prestasi yang dicapai sempat bertengger di posisi 10 dalam tangga lagu Billboard Hot 100 Singles. Singel ini sekaligus mengantarkan Clean Bandit memperoleh trofi Grammy Award kategori Best Dance Recording.Masih berkolaborasi dengan Jess Glynne, singel Real Love menduduki posisi kelima di tangga lagu Inggris, UK Charts. Lagu ini melejit setelah Clean Bandit menyanyikannya dalam acara Britain's Got Talent.Lagu ini menjadi salah satu singel populer di beberapa platform dan media. Duetnya bersama solois Anne Marie dan Sean Paul sukses mengantarkan lagu ini dinobatkan sebagai Top Dance/Electronic Artist/Electronic Song di beberapa ajang penghargaan musik dunia seperti Brit Awards, MTV Europe Music Awards dan Teen Choice Awards.Clean Bandit menggandeng Zara Larsson membawakan singel Symphony. Lagu ini mencetak prestasi cemerlang dengan bertengger di tangga lagu Inggris.Masih berupa singel duet. I Miss You dibawakan Clean Bandit bersama Julia Michaels. Singel ini juga terbilang sukses dalam tangga lagu kategori musik dansa. Di Belanda, lagu ini bertengger di posisi wahid kategori Duth Dance Top 31. Singel I Miss You sekaligus menjadi tajuk konser yang digelar di Jakarta dua pekan mendatang.Materi lagu ini baru dirilis pada Mei 2018. Ini menjadi proyek singel duet Clean Bandit bersama Demi Lovato. Dalam sebulan, lagu ini berhasil masuk dalam 10 besar di beberapa negara Eropa termasuk kategori Top 10 di UK Charts.(ELG)