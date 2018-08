Cuaca Buruk, Konser Backstreet Boys di Oklahoma Dibatalkan

: Cuaca parah di Oklahoma dikabarkan membuat sebuah bangunan roboh dalam arena konser Backstreet Boys pada Sabtu, 18 Agustus 2018. Sedikitnya 14 penonton terluka dan agenda tersebut dibatalkan.Menurut laporan Billboard, Backstreet Boys dijadwalkan tampil lengkap lima personel di luar paviliun WinStar World Casino and Resort Thackerville. Namun pada sore sekitar pukul 17.30 waktu setempat, badai melewati kawasan itu. Orang-orang pun diungsikan.Kevin Richardson, salah satu personel, membagikan kabar insiden tersebut di media sosial."Hei kawan-kawan! Cuaca buruk, angin kencang dan hujan baru saja melewati kami di Thackerville, Oklahoma. Kru gawat darurat berada di lokasi karena tenda roboh dan beberapa teman-teman yang mencari tempat berlindung terluka. Sedang memastikan kerusakan panggung dan produksi kami," kicau @kevinrichardson di Twitter.Nick Carter, personel lain, juga berbagi kabar."Menunggu dan berdoa bagi para penggemar kami yang terluka. Jika kami bisa tampil, kami siap. Namun keamanan yang paling penting," kicau @nickcarter.Pihak WinStar memberi pernyataan kepada media, bahwa semua pengunjung telah diberi peringatan untuk segera berlindung dari badai. Namun, sekitar 150 pengunjung tetap mengantri di pintu masuk arena dan tidak mengindahkan peringatan staf. Badai datang dengan kecepatan angin 70-80 mil per jam dan hujan deras, hingga menjatuhkan gerbang.Beberapa saat kemudian, Kevin membagikan kabar terbaru bahwa konser dibatalkan."Sayangnya, karena kerusakan berkelanjutan dalam badai sore ini, kami tidak dapat tampil dalam pertunjukan malam ini. Keamanan selalu nomor satu. Simpan tiket-tiket kalian karena Backstreet akan kembali," kicau Kevin.Backstreet Boys adalah grup vokal Amerika yang aktif sejak 1993. Sejak 1996, mereka telah merilis sembilan album penuh, termasuk yang terakhir In A World Like This pada 2013. Rencananya, mereka akan merilis album kesepuluh tahun ini. Sejak 2017, Backstreet Boys tampil dalam konser residensi di Las Vegas selama dua tahun.(DEV)