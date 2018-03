Konser Mini Bam Mastro Terkendala Masalah Teknis

Setelah Bayu Adisapoetra tampil sebagai SoftAnimal, giliran Bam Mastro tampil membawakan materi-materi solonya. Dalam aksi panggungnya, Bam juga membawakan materi dari album perdananya, I Bleach My Skin. Konser mini yang juga menampilkan Elephant Kind itu digelar di Shoemaker Shoes Studios, Cikini, Jakarta pada Rabu malam, 28 Maret 2018.Konser mini ini dimanfaatkan Bam untuk memperkenalkan materi-materi solo terbarunya, yang akan masuk ke dalam album kedua, I'm An Albino Polar Bear Living In Captivity And I Know Aliens Don't Exist. Album mini kedua itu rencananya akan dirilis pada 13 April mendatang.Sayang, sejak awal penampilan Bam mengalami masalah teknis tata suara. Tata suara mulai terganggu setelah Bam membawakan lagu pembuka."Bagaimana hari Rabu kalian, guys? Baik-baik saja? So, secara teknis ada gangguan, aku akan segera kembali," ucap Mastro dalam bahasa Inggris.Seharusnya, Bam membawakan delapan lagu dalam aksi panggungnya, namun jadwal itu jadi kacau akbat masalah teknis. Bam sempat kembali ke atas panggung setelah insiden pertama, namun masalah yang sama muncul kembali. Bahkan Bam meninggalkan panggung sekitar 20 menit untuk memberi waktu pada teknisi menyelesaikan masalah yang terjadi."Gue datang ke situ awalnya pengin lihat Bam, tetapi pada akhirnya gue jadi menikmatinya yang SoftAnimal karena tata suaranya bagus (tidak terkendala masalah teknis). Mungkin Bam sedang apes," ujar salah satu penonton bernama Putri kepada Medcom.id.Masalah teknis yang terjadi pada Bam tidak terjadi pada SoftAnimal yang sebelumnya tampil, juga pada Elephant Kind yang tampil setelah Bam. Meski kejadian itu mengesalkan, Bam tetap berusaha keras tidak mengecewakan penonton. Hal itu terlihat dari cara Bam mengontrol emosi dengan sangat baik di atas panggung dan sebisa mungkin menyelesaikan aksi panggungnya sesuai yang direncanakan.Nama Bam mulai dikenal seiring popularitas Elephant Kind. Seolah tidak puas berkarya pada satu grup saja, Bam menyalurkan ide-ide liar pada proyek solonya. Pada Senin, 23 Maret 2018, Bam baru saja melepas singel terbaru bertajuk Inamorata. Sehari setelah Inamorata dirilis, Bayu Adisapoetra yang juga tercatat sebagai drummer Elephant Kind juga melepas singel proyek solonya, SoftAnimal, yang bertajuk Black & White.(ASA)