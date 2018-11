Hanya Bawa Tiga Lagu, Blackpink Janji Tampil Maksimal Januari 2019

Group girl Blackpink akhirnya menyapa Indonesia kali pertama di Indonesia. Mereka tampak senang melihat antusiasme Blink (penggemar Blackpink) yang semangat mengangkat light stick merah muda."Hari ini kami bahagia bisa berada di sini. Ada beberapa dari kami pertama kali ke Indonesia dan disambut hangat," kata Jennie dari atas panggung Sentul International Convention Center (SICC), Senin 19 November 2018.Keempatnya pun resmi menjadi brand ambassador dari marketplace Shopee bersama Rizky Febian dan Prilly Latuconsina.Tampil enerjik, Lisa, Jisoo, Jennie, dan Rose membawakan tiga lagu As If It Your Last, Forever Young, dan Ddu-Du Ddu-Du. Sebelum membawakan lagu Ddu-Du Ddu-Ddu, Blackpink berjanji akan tampil maksimal saat menyambangi Indonesia pada Januari tahun depan.Blackpink saat tampil di Sentul International Convention Center (SICC), Senin 19 November 2018. (Foto: Medcom.id/Cecylia Rura)"Kami sangat senang melihat kalian semua Blink Indonesia, yang pasti jangan lupa juga tahun depan bulan Januari kita ada konser (di Indonesia)," kata Lisa."Kami janji akan tampil maksimal di konser nanti (Januari 2019)," kata Lisa.Blackpink telah mengumumkan jadwal tur mereka. Rencananya tur bertajuk 2019 World Tour Blackpink in Your Area. Untuk Indonesia, Blackpink akan datang pada Minggu, 20 Januari 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang.Selain Indonesia, grup asuhan YG Entertainment itu akan bertandang ke Bangkok, Hong Kong, Manila, Singapura, Kuala Lumpur, dan Taipei.(ASA)