Kings of Convenience Bawakan Secuplik Lagu White Shoes and The Couples Company

Duo pop-akustik asal Norwegia, Kings of Convenience (KoC), tampil di Ritz Carlton, Jakarta, pada Kamis, 9 Maret 2023. Konser ini menjadi penantian panjang bagi para penggemar KoC di Indonesia, karena mereka sudah lebih dari satu dekade tak tampil di sini.Di hadapan sekitar 5.500 penonton, KoC membuka penampilannya dengan "Comb My Hair" dan "Rocky Trail."Mereka berkali-kali menyebut bahwa ini adalah konser terbesarnya. Terkesima dengan antusias ribuan penonton yang nyaris ikut bernyanyi sepanjang konser."Ini adalah konser terbesar yang pernah kami jalani," tukas Erlend Øye.Pada bagian tengah konser, KoC membawakan "Love Is a Lonely Thing" dari album Peace Or Love. Lagu ini dalam versi album dinyanyikan bersama musisi asal Kanada, Feist. Secara mengejutkan, KoC menyambung lagu "Love Is a Lonely Thing," dengan lagu "Bersandar" milik band asal Jakarta, White Shoes and The Couples Company."Lagu ini terinspirasi dari lagu 'Bersandar' milik White Shoes and The Couples Company," terang Erlend."Bersandar" sendiri merupakan lagu yang terdapat dalam album soundtrack film Berbagi Suami (2006).Salah satu momen paling hangat dalam konser ini adalah saat lagu "Know How" dibawakan. Suara ribuan penonton membahana memenuhi ruang konser, ikut menyanyikan lagu yang berasal dari album Riot On An Empty Street itu.KoC juga membawakan hit-hit lain seperti "Cayman Islands," "Mrs. Cold," "Misread." Konser ditutup dengan encore "Homesick" dan "Little Kids."