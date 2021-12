Ten2Five Kolaborasi dengan Rapper Avendis, Hadirkan Lagu You dengan Nuansa Hip Hop

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Avedis, gitaris adisional Pas Band, berkolaborasi dengan Ten2Five, merilis single bertajuk "You & Me End." Menariknya, dalam kolaborasi ini Avedis bukan sebagai gitaris, tetapi sebagai musisi hip-hop.Avendis nge-rap dengan sampling lagu dasar hit Ten2Five, "You." Kolaborasi keduanya melahirkan konsep yang terdengar unik, dengan unsur hip-hop dan musik akustik.Secara garis besar, cerita di balik lagu tersebut tidak jauh dari perilaku remaja saat ini. Mulai dari kenalan, pendekatan, menjalin hubungna pacaran, hingga patah hati, semuanya tak jarang tercurahkan melalui sosial media.Lagu "You & Me End" sudah dapat diakses secara streaming di semua platfrom layanan musik digital. Ten2Five dan Avedis juga menghadirkan video klip dari lagu "You & Me End" pada Jumat, 10 Desember 2021.Avendis merupakan putra dari drummer Richard Mutter, salah satu drummer Pas Band.