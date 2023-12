Babak Baru Karier Musik Abeliano

Advertisement

Abeliano melakukan lompatan besar dalam karier bermusiknya. Setelah berkarier sebagai musisi independen, musisi yang akrab disapa Abel ini memutuskan bergabung dengan label Sony Music Entertainment Indonesia.Sebagai penanda langkah barunya, Abeliano merilis lagu berjudul "Love Me Like You Say You Do". Dalam lagu ini, Abel menuangkan keresahan seseorang yang hendak mempertanyakan kesungguhan hati pasangannya."Terus terang saja, hubunganku di masa lalu turut menginspirasi lirik lagu 'Love Me Like You Say You Do'. Persisnya, aku hendak menggambarkan perasaan kegelisahan dan kegusaran yang pernah aku alami bersama pasanganku pada kala itu. Aku meragukan sesungguhnya di mana 'posisi' aku di dalam hubungan tersebut," kata Abeliano.Dari segi produksi musik, Abel menyajikan musik pop-rock yang nostalgik sekaligus segar. Abeliano dibantu oleh produser musik Indonesia yang bernama Diondjokoadi. Sebelum bekerja sama dengan Abeliano, Diondjokoadi pernah menggarap beberapa karya menggugah untuk musisi ragam genre seperti Uap Widya, Aruna Dawn, dan Harvey Christo."Awalnya aku membayangkan lagu 'Love Me Like You Say You Do' dikemas dengan produksi yang akustik. Akan tetapi, berkat ide-ide dan masukan yang brilian dari Diondjokoadi, aku bisa menemukan bentuk aransemen dan produksi musik yang lebih tepat untuk menyampaikan emosi yang aku rasakan ketika aku menulis lagu tersebut," paparnya.Sebelum tergabung dalam Sony Music, musisi asal Jakarta itu pernah menulis lagu "Now That You're Gone" dan "CAN I". Abel seakan menunjukkan bakat besarnya membuat lagu setelah memulainya ketika pandemi."Aku pertama kali mencoba menulis lagu ini sekitar dua tahun yang lalu, dan aku sangat senang sekaligus bersyukur bahwa lagu 'Love Me Like You Say You Do' ini bisa didengarkan oleh semua orang, setelah penantian yang cukup panjang," katanya.Lagu "Love Me Like You Say You Do" milik Abeliano sudah bisa didengarkan di semua digital streaming platform mulai 15 Desember 2023. Musisi yang mengagumi Ed Sheeran, Shawn Mendes, dan Pamungkas ini berharap bisa semakin memperkenalkan jati dirinya sebagai seorang musisi"Untuk kedepannya, baik sebagai musisi maupun sebagai penulis lagu, aku berupaya untuk bercerita tentang segala sesuatu mengenai kehidupan dan tidak sebatas apa yang terjadi dalam kehidupan aku sendiri," tutupnya.