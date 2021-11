Raisa Duet Bareng Penyanyi Langganan Soundtrack Drakor

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi Raisa kembali berkarya dengan lagu "Someday". Kali ini, dia melahirkan single duet bersama pria asal Korea Selatan, Sam Kim, musisi dan arranger Jukjae.Sam Kim dikenal sebagai penyanyi yang lagu-lagunya kerap kali digunakan untuk soundtrack drama Korea (Drakor). Di antaranya, lagu "Who Are You" untuk serial Guardian: The Lonely and Great God dan "Love Me Like That" untuk Drakor Nevertheless.Single terbaru Raisa ini menuju album keempatnya yang bertajuk It’s Personal. Kerja sama mereka bermula dari keinginan Raisa memiliki kolaborator lintas negara Asia.Pertemuan Raisa dan Sam Kim dimulai dari Instagram. Mereka pun saling bertukar referensi musik, hingga akhirnya memutuskan untuk workshop secara daring.Proses pengerjaan lagu dimulai awal tahun 2021. Kondisi keduanya yang terpisah jarak yaitu Jakarta-Seoul, kondisi pandemik, dan jadwal masing-masing, membuat proses penggarapan baru intens dimulai pada pertengahan tahun."Saya dan Raisa rutin komunikasi lewat telepon, chat, atau video call, saat merencanakan lagu. Rekaman dilakukan secara real-time, walaupun kami berbeda lokasi tapi kami bisa diskusi dan merekam langsung," tutur Sam Kim dalam virtual press conference."Hasilnya sangat memuaskan dan saya ingin berterima kasih ke Raisa atas suara indahnya di lagu ini," tambah penyanyi pria kelahiran 19 Februari 1998 itu.Raisa juga mengaku sangat bahagia bisa bekerja sama dengan Sam Kim. Proses yang dilaluinya dalam berkomunikasi dari jarak jauh pun bukan penghalang. Bahkan, dia sama sekali tidak merasa canggung."Saya awalnya sangat menyukai musik yang dibawakan Sam. Saya nyaman mendengarkan suaranya ketika dia menyanyikan lagu-lagunya. Hingga akhirnya saya berkeinginan untuk berkolaborasi dengannya. Label musik kami pun mendukung," ungkap Raisa di CGV FX Sudirman, Jakarta.Lagu "Someday" menceritakan tentang pasangan yang memiliki ego tinggi, sehingga tidak dapat menyampaikan isi hati mereka masing-masing dengan baik. Mood lagu yang manis namun juga mellow ini memiliki nuansa soundtrack drama Korea.Jukjae sebagai produser musik lagu ini menarik beberapa referensi slow R&B. Jukjae sendiri adalah sosok yang ikut membantu Sam Kim di album Sun and Moon (2018).Kini, lagu "Someday" telah tersedia di platform streaming digital. Musik video (MV) yang dibuat di dua negara untuk lagu ini bisa disaksikan di kanal YouTube milik Raisa.