Zendaya dan Sia Jadi Kejutan di Coachella 2023

(ASA)

Aktris Amerika Serikat (AS), Zendaya, menjadi salah satu kejutan di pekan kedua festival musik Coachella 2023 yang digelar di Empire Polo Club, California, AS. Zendaya tampil bersama Labrinth di hari Minggu, 23 April 2023, waktu California.Bersama Labrinth, Zendaya tampil membawakan dua lagu, yakni “I'm Tired" dan “All of Us". Pemeran MJ dalam film Spider-Man tampil dalam balutan korset merah muda yang berpadu dengan rok berenda.Aktris berusia 26 tahun itu naik ke atas panggung tak lama ketika "I'm Tired" mulai dibawakan. Usai membawakan lagu tersebut, Zendaya melanjutkan penampilannya dengan membawakan “All of Us". Ia juga ikut menari selama di atas panggung.Setelah Zendaya, ribuan penonton kembali dikejutkan dengan kehadiran bintang tamu lainnya, yaitu Sia. Penyanyi asal Australia itu tampil dengan mengenakan wignya yang khas.Sia dan Labrinth membawakan lagu “Thunderclouds” milik trio LSD (Labrinth, Sia, Diplo).“Aku ingin mengatakan bahwa aku sangat mencintai gadis ini. Ketika aku pertama kali datang ke LA, aku depresi dan kacau. Ketika seseorang menjemputmu dan mendukungmu sebagai teman, kamu harus memeluknya erat-erat,” puji Labrinth kepada Sia.(Nicholas Timothy Suteja)