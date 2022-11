Head In The Clouds Music & Arts Festival Hadirkan August 08, Chung Ha, dan Zico

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

88rising mengumumkan penambahan lineup Head In The Clouds Music & Arts Festival di Jakarta yang dijadwalkan tampil pada Sabtu, 3 Desember, dan Minggu, 4 Desember, 2022 di Community Park PIK2, Jakarta.Lineup tersebut yaitu August 08, CHUNG HA, ZICO, BAP., MANJA dan Ziyi Wang.August 08 dan ZICO masing-masing membawa proyek musik baru Seasick dan Grown Ass Kid, yang dirilis awal tahun ini, sementara CHUNG HA hadir ke Head In The Clouds dengan single terbarunya “When I Get Old”.Pada September 2022, diumumkan bahwa Head In The Clouds Music & Arts Festival perdana di Jakarta akan menghadirkan talenta global dan lokal yang menawan termasuk penampil utama NIKI, Rich Brian, Joji, Jackson Wang, (G)I-dle, eaJ, YOASOBI, dan BIBI. Festival tahun ini juga akan menghadirkan penampilan dari Warren Hue, Stephanie Poetri, ATARASHII GAKKO! dan banyak lagi; plus tamu spesial, produser musik elektronik peraih nominasi penghargaan ??Grammy, Kaskade.Lineup lengkap yaitu Atarashii Gakko!, August 08, BAP, BIBI, CHUNG HA, eaJ, Elephante, (G)I-dle, Jackson Wang, Joji, MANJA, MILLI, NIKI, Rich Brian, Spence Lee, Stephanie Poetri, Veegee, Voice of Baceprot, Warren Hue, Yanqi Zhang, Ylona Garcia, YOASOBI, ZICO, Ziyi Wang. Tak ketinggalan tamu super spesial: Kaskade.Tertarik buat datang ke HITC Jakarta 2022? Kamu bisa klik