Tampil di Coachella, aespa: Mimpi jadi Kenyataan!

Melalui situsnya, Billboard merilis artikel wawancara dengan aespa mengenai debut mereka di panggung Coachella, dengan judul “aespa Share Details on Coachella Debut & ‘New Music That Will Wow the World’: Exclusive”.Mengenai kesan dan persiapan aespa untuk penampilan mereka di panggung Coachella, KARINA mengatakan, “Karena kami debut di tengah masa pandemi, kami tidak memiliki banyak pengalaman tampil di depan penonton, karena itu, tampil di panggung Coachella yang merupakan mimpi dari artis-artis lainnya membuatku gugup.”“Melalui kesempatan ini, kami merasa sangat senang dan sangat menantikan untuk menunjukkan penampilan kami secara langsung, juga memberikan energi yang positif kepada penonton. Kami mempersiapkan penampilan dari lagu yang belum pernah dirilis sebelumnya untuk Coachella, untuk itu, kami berharap semua orang dapat menikmatinya.”Mengenai kenangan yang dimiliki mengenai Coachella sebelumnya, WINTER mengatakan, “Setiap tahun, aku menonton penampilan artis-artis di Coachella secara online. Aku ingat pernah berharap untuk berdiri dan tampil di panggung itu suatu saat nanti. Sekarang, harapanku terwujud dan sangat bersyukur dapat ikut berpartisipasi di festival tahun ini.”Mengenai rencana untuk aktivitas di Amerika Serikat, GISELLE mengatakan, “Kami akan kembali ke Amerika Serikat untuk mempromosikan album baru kami. Di saat situasi semakin membaik, aku ingin bertemu dengan lebih banyak MY di seluruh dunia.”Terakhir, mengenai aktivitas aespa di tahun ini, NINGNING mengatakan, “Tahun ini, kami berencana untuk melakukan lebih promosi global melalui berbagai aktivitas dan konten. Kami melakukan yang terbaik untuk memberikan musik yang fresh kepada penggemar, dan kami juga berharap dapat bertemu lebih banyak penggemar di tahun ini. Jadi, tolong nantikan!”aespa akan tampil di panggung utama ‘Coachella Valley Music and Arts Festival’ yang diadakan di Indio, California. Dalam festival tersebut, aespa akan menampilkan lagu-lagu hit mereka, termasuk ‘Black Mamba’, ‘Next Level’, ‘Savage’, dan lagu baru yang belum pernah dirilis sebelumnya. Penampilan aespa di Coachella dapat disaksikan pada tanggal pada 23 April 2022 (waktu setempat) atau 24 April 2022 (waktu Indonesia) melalui kanal YouTube Coachella.