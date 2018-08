Singel Debut Marion Jola Jadi Soundtrack Film Menunggu Pagi

Singel debut Marion Jola, Jangan, menjadi soundtrack utama film drama percintaan Menunggu Pagi garapan penulis dan sutradara Teddy Soeriaatmadja. Menurut Teddy, lagu ini dia pilih setelah proses panjang mendengarkan puluhan lagu yang ditawarkan."Musik yang menurut saya menggambarkan filmnya itu susah banget. Setiap hari saya dikirimi 10 lagu, 10 lagu, mendengarkan, sampai akhirnya saya dengar lagunya Marion Jola," kata Teddy dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, 14 Agustus 2018."Menurut saya, itu lagu terbaik yang mendeskripsikan adegan yang saya punya di filmnya. Saya bilang saya mau lagu ini karena cocok dengan adegannya. Lagunya juga kuat, setiap orang bisa nyanyi bareng, orang yang pernah dengar lagu ini gampang banget ingat," lanjutnya.Jangan dibawakan Jola bersama Rayi Putra. Lagu ini ditulis oleh Anindyo "Nino" Baskoro (RAN) dan Arya "Lale" Aditya serta Ilman Ibrahim (Maliq & D'Essentials) yang bergabung dalam grup penulis lagu Laleilmanino.Jola, ditemui dalam kesempatan sama, menyatakan bangga lagu debutnya bisa terpilih."Bangganya itu karena ini singel sendiri aku, singel debut, dan ternyata cocok dipakai," ungkap Jola singkat.Menunggu Pagi mengikuti sejumlah tokoh sekaligus dalam tiga penggal kisah pada satu malam menuju festival musik Djakarta Warehouse Project. Teddy menjadi sutradara dan penulis naskah dengan produser Adi Sumarjono. Produksi dilakukan di bawah label IFI Sinema.Ini menjadi film kesembilan arahan Teddy, menyusul trilogi intimasi Lovely Man (2011), Something in the Way (2013), dan About A Woman (2014). Setelah Menunggu Pagi, Teddy mengaku telah menyiapkan dua proyek film terbaru. Salah satunya akan syuting tahun ini.(ELG)