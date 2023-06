NCT Dream Kasih Kejutan di Akhir Konser, Comeback Terbaru?

NCT Dream Broken Melodies. Foto: Twitter

The Dream Show 2

Seoul: NCT Dream sukses menyelesaikan rangkaian konser bertajuk ‘THE DREAM SHOW 2: In YOUR DREAM’ di Gocheok Sky Dome, Korea Selatan . Sebuah kejutan diberikan di akhir acara untuk para penggemar.‘THE DREAM SHOW 2: In YOUR DREAM’ digelar selama tiga hari, yakni 1-3 Juni 2023. Dalam konser tersebut, NCT Dream membawakan lagu-lagu populernya seperti ‘Hot Sauce’, ‘Glitch Mode’, dan ‘Hello Future’.Biasanya boy group yang terdiri dari 7 personil itu akan mengakhiri konser dengan salam penutup yang dilakukan satu per satu member setelah menyanyikan ‘Candy’. Namun pada konser tersebut, mereka tidak melakukannya.Mark yang merupakan leader NCT Dream menyebut alasannya tidak melakukan salam penutup satu per satu karena mereka memiliki hadiah untuk Czennie (sebutan bagi penggemar NCT).“Karena kita sudah bersenang-senang bersama, kami menyiapkan hadiah untuk kalian. Sekarang, kami akan melakukan salam (penutup) bersama-sama,” ujar Mark di Gocheok Sky Dome, Sabtu 3 Juni 2023.Lebih lanjut, Haechan meminta penggemar untuk menunggu di venue konser, “Czennie, tetap fokus karena ada hadiah untuk kalian. Jangan pulang dulu, ya,” kata haechan yang kemudian disambut riuh penggemar.Hadiah yang dimaksud NCT Dream setelahnya diketahui adalah cuplikan singkat dari comeback terbaru yang berjudul ‘Broken Melodies’. Dalam video yang ditampilkan tampak potret punggung para anggota grup pelantun ‘Beatbox’ itu. Mereka mengenakan pakaian sama dengan nomor punggung 07 dan saling merangkul.Teriakan para penggemar NCT Dream lantas menggema di Gocheok Sky Dome. Kabar comeback tersebut disambut baik dan sangat ditunggu-tunggu oleh Czennie. Belum ada tanggal pasti perilisan ‘Broken melodies’.Seperti diketahui, NCT Dream adalah boy grup besutan SM Entertainment yang debut dengan lagu ‘Chewing Gum’ pada 24 Agustus 2016. NCT Dream beranggotakan 7 personil, yakni Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, dan Jisung.THE DREAM SHOW 2 merupakan tur dunia kedua NCT Dream dalam rangka menggelar konser tunggal. Konser ini dimulai dengan tajuk ‘THE DREAM SHOW 2: In A DREAM’ di Jamsil Sport Complex Olympic Stadium, Korea Selatan pada 8-9 September 2022.Sejumlah negara jadi tujuan tur dunia tersebut, salah satunya adalah Indonesia. NCT Dream sukses besar dalam menggelar konser ‘NCT DREAM SHOW 2: In A Dream’ di Jakarta selama tiga hari pada 4-6 Maret 2023, di International Convention Exhibition (ICE) BSD.