Borong BRIT Awards 2023, Harry Styles Singgung Anggota One Direction

Ajang penghargaan musik BRIT Awards 2023 telah diselenggarakan di O2 Arena, London, pada Sabtu, 11 Februari 2023, waktu Inggris. Harry Styles mendominasi kemenangan di ajang tersebut dengan total memenangkan empat kategori penghargaan.Keempat kategori yang dimenangkan Harry Styles yaitu Album of the Year, Artist of the Year, Song of the Year, dan Pop/R&B.Kategori Album of the Year dimenangkan Styles lewat album terbarunya, Harry's House, yang juga memenangkan kategori yang sama pada ajang Grammy Awards pekan lalu. Sementara pada kategori Song of the Year, Styles memenangkannya berkat lagu "As It Was"-nya.Kala menerima piala di atas panggung, Styles mengucapkan rasa terima kasihnya kepada sang ibunda."Saya ingin berterima kasih kepada ibu saya karena telah mendaftarkan saya ke X-Factor tanpa memberi tahu saya. Saya benar-benar tidak akan berada di sini tanpamu," ucap Harry Styles.Styles juga turut mengucapkan terima kasih kepada mantan rekannya di One Direction."Saya ingin berterima kasih kepada Niall, Louis, Liam, and Zayn. Saya juga tidak akan berada di sini tanpa kalian. Terima kasih banyak," kata Styles.