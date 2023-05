Suga BTS Tiba di Jakarta, Pakaiannya Jadi Sorotan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Suga BTS tiba di Jakarta pada Kamis, 25 Mei 2023, pagi ini. Suga dijadwalkan akan menggelar konser sebagai solois di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, pada 26-28 Mei, besok.Mendaratnya Suga di Jakarta langsung menjadi trending nomor satu di Twitter dengan kata kunci "Welcome to Jakarta". Sejumlah warganet turut membagikan video yang memperlihatkan Suga dan tim baru keluar dari pesawat.Dalam video yang beredar di Twitter, nampak Suga tiba di Jakarta dengan pakaian kasual. Member BTS itu terlihat mengenakan topi, masker, dan jaket putih serta celana pendek abu-abu.Suga BTS (Foto: osen)Sementara itu, warganet lainnya pun menuliskan cuitan untuk menyambut kehadiran sang idola di Jakarta."Welcome to Jakarta sayang," cuit @intanmaraeso."WELCOME TO JAKARTA KAK YOONGII!!! Udah se-negara se-udara tapi tetep ga bisa bersama," cuit @kkooraareaind disertai dengan emoji sedih."Selamat pagi army! Akhirnya kita menghirup udara yang sama dengan min yoongi. Welcome to Jakarta," cuit @uviinn.