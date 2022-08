MILLI Rilis Single “Mind Games” Berkolaborasi dengan Jackson Wang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Penyanyi sekaligus rapper Thailand, MILLI merilis single terbarunya “Mind Games” featuring rekan satu label, Jackson Wang (88rising). Lagu ini ditulis oleh Gallant dan diproduksi oleh Monsters & Strangers (Maroon 5, Camillah Cabello, Halsey, Jennifer Lopez, Kanye West) dan Stint (MØ, Demi Lovato).“Mind Games” adalah single terbaru dari album Head In The Clouds II setelah single-single hit “The Weekend” dari BIBI, “Don’t Go Changing” dari Ylona Garcia, dan “Split” dari NIKI. Album tersebut merupakan instalasi game-changing ketiga dari 88rising yang merupakah sebuah usaha kolaboratif membangun dunia untuk membawa artis-artis baru dari Timur ke Barat.HIT3 merupakan album yang berisi teman-teman, keluarga dan kolaborator terdekat 88rising yang mengajak para pendengar dari seluruh dunia ke dalam semesta pengalaman Asia-Amerika. Single ini mendahului kembalinya festival ternama 88rising, Head In The Clouds Festival yang akan diadakan pada 20 dan 21 Agustus.Sebelumnya, MILI baru-baru ini menjadi berita utama sebagai penampil solo pertama asal Thailand di Coachella 2022 dan penampilannya viral untuk lagu “Manggo Sticky Rice”. Pasalnya penampilannya membawakan lagu tersebut sembari memakan ketan mangga yang mengakibatkan tingginya permintaan terhadap menu ketan mangga secara nasional di Thailand.Penampilan tersebut sangat luar biasa menghasilkan reaksi berantai global untuk menu makanan penutup asal thailand tersebut. Hal tersebut menjadi viral dan membuat meningkatnya penjualan ketan mangga di berbagai negara setelah penampilannya tersebut.Penampilan MILLI di Coachella mengakibatkan demam ketan mangga sedunia. Dua hari kemudian, Perdana Menteri Thailand melobi UNESCO untuk membuat ketan mangga sebagai makanan nasional Thailand.Jackson Wang baru saja mengumumkan tanggal perilisan album keduanya MAGIC MAN, 9 September via TEAM WANG Records/88rising Records/ Warner Records/RYCE MUSIC GROUP. Album ini akan menghadirkan 10 trek termasuk “Blow” yang sudah dirilis terlebih dahulu dan single terbaru “Cruel”.Album ini menyusul perilisan “LMLY” dan “Drive You Home” yang sukses pada 2021 lalu dengan masing-masing lebih dari 100 dan 50 juta streams. Pada 2019, Jackson merilis album solo perdananya yang berjudul “MIRRORS” dan mendapat pujian luas yang debut pada peringkat #32 di tangga album Billboard 200, membuat Jackson artis solo dengan debut tertinggi dari Cina.(Raja Alif Adhi Budoyo)