Mew dan MxPx Meriahkan Stellar Fest 2018 di Jakarta

Grup musik indie asal Denmark, Mew akan meramaikan gelaran Stellar Fest 2018 di Istora Senayan pada 9-13 Mei 2018. Menemani MEW, band MxPx asal Amerika turut menyumbangkan karyanya dalam festival yang mengombinasikan tiga unsur, musik, fashion, dan kuliner.Mew dan MxPx masuk dalam daftar penampil spesial bersama Total Fat, Dustbox, dan I Don't Like Mondays. Deretan band Indonesia ikut memeriahkan festival tersebut di antaranya, Naif, Burgerkill, Elephant Kind, Andra and the Backnone, Rocket Rockers, Sisitipsi, SATCF, Pee Wee Gaskins, Buronan Mertua, Sore dan beberapa band lainnya.Selain menawarkan hiburan dan musikus bertaraf internasional, Stellar Fest ikut menampilkan beberapa bisnis rintisan lokal. Dalam festival ini seniman dan pengusaha dapat bersinergi menciptakan ruang gerak bebas untuk kaum muda urban.Nantinya, akan ditampilkan berbagai aspek gaya hidup anak muda urban mulai dari produk budaya khas kekinian mulai dari sepatu, aksesori, hingga produk perawatan rambut. Acara-acara seru khas anak muda perkotaan juga tak ketinggalan mulai dari kompetisi skateboard, mural hingga kreativitas di bidang kuliner.Menghidupkan atmosfir artistik, Stellar Fest berkolaborasi dengan Narpati Awangga atau Oomleo dari komunitas RURU Radio untuk mengakurasi instalasi seni yang dipamerkan di Stellar Fest.Untuk menikmati euforia seni yang ditawarkan Stellar Fest 2018 pengujung dikenakan biaya tiket Rp50 ribu.Mew merupakan band rock alternatif asal Denmark yang awalnya digawangi Jonas Bjerre (lead vocals), Johan Wohlert (bassist), dan Silas Utke Graae Jorgensen (drummer). Kini, Mew masih tetap eksis bermusik dengan Jonas dan Johan. Ada tujuh album yang berhasil diorbitkan oleh Mew antara lain A Triumph for Man (1997), Half the World Is Watching Me (2000), Frengers (2003), And the Glass Handed Kites (2005), No More Stories... (2009), + - (2015), dan Visuals (2017).Sementara MxPx adalah grup musik punk rock asal Mremerton, Washington yang awalnya berdiri pada 1992 dengan nama Magnified Plaid. Kuartet yang memperkuat musik MxPx hingga saat ini tercatat adalah Mike Herrera (lead vocals, bassist), Yuri Ruley (drummer, perkusi), Tom Wisniewski (backing vocals, lead guitar), dan Schris Adkins (backing vocals, rhythm guitar).Sejak awal bermusik, MxPx telah menelurkan setidaknya 11 album yakni Pokinatcha (1994), Teenage Politics (1995), Life in General (1996), Slowly Going the Way of the Buffalo (1998), The Ever Passing Moment (2000), Before Everything & After (2003), Panic (2005), Secret Weapon (2007), On the Cover II (2009), Punk Rawk Christmas (2009), dan Plans Within Plans (2012).(ELG)