Ed Sheeran Dinobatkan sebagai Penyanyi Termahal

Setelah rentetan peristiwa yaitu tudingan plagiat dan rencana pembangunan kapel yang tertunda, Ed Sheeran mendapat kabar baik. Namanya dinobatkan sebagai penyanyi dengan bayaran termahal setahun terakhir, versi Forbes dalam daftar Celebrity 100 list ranks stars.Keuntungan yang diperoleh Ed Sheeran mencapai USD110 juta, nominal penghasilan pra-pajak terhitung sejak 1 Juni 2017 hingga 1 Juni 2018. Namanya masuk dalam daftar 10 teratas bersama U2 dan Coldplay.Di jajaran aktor, nama George Clooney ikut masuk dengan pendapatan USD 239 juta. Promoter Boxer Floyd Mayweather meraup pendapatan USD285 juta dan Kylie Jenner dengan pendapatan USD166,5 juta. Sebagai informasi, 15 di antara 100 nama adalah perempuan.Dilansir dari NME, album ÷ (Divide) Ed Sheeran dinobatkan sebagai album yang paling banyak didengarkan via platform daring sepanjang 2017. Singel Shape of You paling banyak diputar di Spotify sepanjang 2017.Ed Sheeran adalah penyanyi multitalenta asal Inggris yang identik kerap membawa gitar saat beraksi di atas panggung. Tiga album telah ditelurkan Ed yaitu + (Plus - 2011), x (Multiply - 2014) dan ÷ (Divide - 2017).Ed Sheeran sempat berencana menyambangi Indonesia dalam rangka tur musik pada 9 November 2017. Namun, rencana itu gagal lantaran Ed mengalami retak tulang di bagian pergelangan tangan.(DEV)