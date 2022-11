Konser JIS Ditunda, Dewa 19 Bakal Manggung di Tempat Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium (JIS) terpaksa ditunda hingga tahun depan. Namun, penggemar Dewa 19 yang kerap disapa Baladewa tak perlu khawatir. Pasalnya, masih banyak panggung Dewa 19 di Jakarta.Salah satunya acara bertajuk Jackson's All Stars Vol.3 yang digelar akhir pekan ini. Kehadiran Dewa 19 dipastikan dapat menjadi pengobat rindu akibat tertundanya konser mereka sebelumnya."Dewa19 akan membawakan greatest hits untuk acara Jackson's All Stars Vol.3 nanti," kata Ahmad Dhani dalam keterangan tertulisnya.Aksi Dewa 19 di Jackson's All Stars Vol.3 bakal digelar pada 3 Desember 2022 di Bar & Lounge Ms. Jackson yang terletak di Senopati, Jakarta Selatan.Program Jackson’s All Stars Vol.3 sendiri digelar pada 29 November – 4 Desember 2022.“Sebagai seorang penyelenggara acara, mengundang legenda sekelas Dewa19 tentunya selalu menjadi sebuah keinginan besar bagi kami. Namun, berkenaan dengan maraknya insiden overcapacity event yang berdampak pada diundurnya konser tunggal Dewa19 di JIS, sempat menurunkan ekspektasi kami untuk berhasil mengundang Dewa 19," kata CEO Quarterback Asia, Matthew Sumapung sebagai pemilik Ms. Jackson."Setelah menerapkan strategi pembatasan kapasitas dan menjamin CHSE pengunjung, kami melanjutkan komunikasi dengan pihak manajemen Dewa19, hingga akhirnya tercapai kesepakatan bahwa Dewa19 ft. Marcello Tahitoe akan tampil di Jackson's All Stars Vol. 3 pada tanggal 3 Desember 2022," lanjutnya.Sebelum Dewa 19, musisi lain sudah tampil di acara Jackson's All Stars Vol. 3 yakni, Reza Artamevia, Judika, Afgan, dan Project Pop. Sementara Maliq & D’Essentials bakal jadi penutup acara keesokan harinya pada 4 Desember."Mitigasi secara internal maupun eksternal sudah kami lakukan dan koordinasikan. Jackson’s All Stars Vol.3 juga sudah menyiapkan tim keamanan sebagai wujud antisipasi keadaan force majeures," tutupnya.