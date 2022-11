Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Clean Bandit menjadi musisi penutup festival musik Soundrenaline 2022. Band elektronik asal Inggris itu sukses membuat penonton bergoyang dengan lagu-lagu mereka.Hujan yang sempat mengguyur kawasan Ancol tak menyurutkan penonton menyaksikan Jack Patterson, Luke Patterson dan Grace Chatto yang tampil bersama penyanyi beserta pemain biola kolaborator mereka.Mereka langsung menghentak panggung dengan lagu "Solo" yang membuat penonton langsung berjingkrak kesenangan."Ashiaapp," teriak Grace menirukan ucapan khas Atta Halilintar.Grace memang beberapa kali mencoba melontarkan celetukan dalam bahasa Indonesia agar penonton terasa dekat dan betah. Tak mau kehilangan momen, Clean Bandit menyajikan lagu-lagu terkenal mereka seperti "Symphony", I Miss You", Real Love hingga "Everything But You".Clean Bandit dan para penyanyi memang tampil begitu atraktif. Mereka dengan luwes menjelajahi panggung lalu berjoged bersama. Energi itu begitu terasa ke penonton yang ikut bergoyang ketika lagu "Rockabye", "Tick Tock", dan Dont Leave Me Lonely dibawakan."Panik ya. Panik ya. Panik ya gaes ya?" kata Grace Chatto setelah kembali ke panggung selepas melakukan encore.Lagu "Rather Be" akhirnya jadi aksi pamungkas Clean Bandit di Soundrenaline 2022.