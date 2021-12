5 Lagu Pilihan untuk Warnai Kehangatan Natal di Rumah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Memasuki bulan Desember, suasana Natal sudah terasa. Pohon Natal yang sepanjang tahun tersimpan rapi mulai dihias kembali, membangkitkan suasana Natal di di penghujung tahun.Ide hidangan malam Natal, dekorasi dan kelip lampu khas, hingga alunan lagu-lagu klasik Natal seperti "t’s Beginning to Look a Lot Like Christmas" dan "All I Want for Christmas is You" menambah kentalnya suasana Natal.Meski perayaan Natal tahun ini masih dilakukan dengan kegiatan kegiatan yang sangat terbatas, seiring dengan protokol kesehatan tengah berlaku, esensi Natal tetap harus dimaksimalkan.Salah satunya, dengan memutar lagu-lagu Natal pilihan untuk memanjakan telinga dan bernyanyi bersama yang tercinta seperti berikut ini:Ed Sheeran dan Elton John berkolaborasi untuk memeriahkan Natal dengan single amal terbarunya ‘Merry Christmas’ yang patut masuk sebagai pilihan. Lagu yang ditulis oleh Ed Sheeran/Elton John dan diproduksi oleh Steve Mac ini mempererat hubungan kedua artis yang sudah menjalin persahabatan selama lebih dari 10 tahun lamanya.Bicara Natal, tidak pernah lepas dari salah satu ikon dunia, Michael Bublé. Tahun ini, album ‘Christmas’ yang miliknya merayakan 10 tahun perilisanny. Satu dekade berlalu, lagu Natal Bublé masih menjadi salah satu lagu pilihan.