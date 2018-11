The Resonanz Music Studio Siapkan Konser Penghormatan untuk Michael Jackson

Grup musik orkestra The Resonanz Music Studio (TRMS) tengah mempersiapkan konser penghormatan untuk Michael Jackson, King of Pop yang akan digelar pada Sabtu, 1 Desember 2018 di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki.Dalam konser ini, ada beberapa musisi orkestra yaitu Jakarta Concert Orchestra (JCO), Batavia Madrigal Singers (BMS), The Resonanz Children’s Choir (TRCC) dan sejumlah musisi Tanah Air. Panggung ini digelar untuk mengajak penggemar bernostalgia dengan karya Sang Raja Pop.Beberapa repertoar populer akan dimainkan grup musik di bawah pimpinan Avip Priatna dengan aransemen baru diikuti tata gerak dan tampilan multimedia. Mereka telah melakukan sesi latihan di Balai Resital Jakarta Kertanegara.Latihan konser Beat It (Foto: Dok. Image Dynamics)Michael Jackson termasuk dalam jajaran legenda musik pop di dunia. Karya musiknya ikut memberi pengaruh pada industri musik ketika ia ikut melantunkan lagu suara-suara kemanusiaan seperti dalam singel Heal The World dan They Don’t Care About Us.Selain menelurkan karya musik yang berbeda, Michael Jackson ikut memberi pengaruh dengan tarian yang khas saat berada di atas panggung. Ia juga kerap tampil berbeda dengan fashion yang ikonik.Konser Beat It persembahan The Resonanz Music Studio juga didukung pihak Bakti Budaya Djarum Foundation.(ELG)