Ekspresi Kegelisahan Bam Mastro di Album Mini Kedua

Bam Mastro kembali merilis album mini terbaru bertajuk I'm An Albino Polar Bear Living In Captivity and I Know Aliens Don't Exist. Album ini menjadi kelanjutan dari album perdananya I Bleach My Skin yang baru dilepas resmi tahun lalu.Album mini kedua Bam telah diperkenalkan melalui showcase yang digelar pada akhir Maret 2018 bersama dengan perkenalan proyek solo penabuh drum Elephant Kind, Bayu Adisapoetra yaitu SoftAnimal.Pemilihan tajuk panjang pada album kedua Bam dirangkai sebagai bentuk perwakilan isi nomor lagu dalam album tersebut."Saya merasa sulit untuk menemukan tempat yang memang cocok untuk saya. Di mana pun saya berada, saya selalu merasa jika saya berbeda dari yang lain. Bukan hanya tentang saya yang merasakan, namun juga ketika berinteraksi dengan mereka yang ada di mana pun, sering terjadi di mana apa yang saya utarakan selalu memiliki sudut pandang berbeda dan cenderung kontra dengan mereka kebanyakan," papar musisi yang kini juga memperkuat band Elephant Kind sebagai vokalis dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id, Kamis, 19 April 2018.Melalui proyek solonya, Bam merasa lebih bebas berekspresi. Segala kegelisahan dituangkan Bam dalam album I'm An Albino Polar Bear Living In Captivity and I Know Aliens Don't Exist dengan pompa semangat yang sama ketika merilis album perdananya."EP pertama dan EP kedua ini masih merangkum apa yang ada di benak saya, kegelisahan yang saya rasakan dari sudut pandang saya pribadi. Hanya saja untuk kali ini dikemas begitu berbeda dibandingkan EP pertama kemarin. EP I Bleach My Skin berbicara tentang kekesalan saya terhadap perbedaan warna kulit dan ras di mana orang Indonesia seakan meninggikan mereka orang-orang asing dan dikemas dalam nuansa gelap dan sendu.""Namun dalam EP I’m An Albino Polar Bear Living In Captivity and I Know Aliens Don’t Exist ini semuanya lebih berwarna dan dengan lirik yang memberikan banyak pencerahan daripada menggerutu atas keadaan. Bagi saya pribadi, EP kedua ini lebih seru dan memiliki dinamikanya tersendiri," imbuhnya.Album I’m An Albino Polar Bear Living In Captivity and I Know Aliens Don’t Exist sudah dapat dinikmati melalui ragam layanan streaming.(ELG)