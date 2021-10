Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lirik lagu terbaru Adele "Easy On Me":

Penyanyi asal Inggris, Adele , kembali berkarya setelah enam tahun dan dia membuat dunia menangis dengan lagu terbarunya, "Easy on Me". Kini, video musik (MV) untuk lagu "Easy On Me" milik Adele akhirnya telah dirilis.Dilansir dari Rolling Stone, Adele secara resmi menggebrak album barunya, 30 , dengan power ballad "Easy on Me". Lagu baru pertama pemenang Grammy itu menggemparkan para penggemarnya.Lirik lagu hingga ekspresi Adele yang ditampilkan dalam MV itu terdengar dan terlihat sangat emosional, mengharukan. Video itu ditampilkan hitam-putih sebelum sang penyanyi terlihat dengan warna penuh.Pada video itu, awalnya Adele melihat ke luar jendela untuk terakhir kalinya, sebelum melanjutkan perjalanan. Dia pun meninggalkan rumahnya.Kemudian, dia menyetel kaset yang memainkan lagu dalam mobil. Adele melihat ke arah luar jendela mobil sembari mendengarkan alunan lagu. Dia pun merenungkan apa yang menyebabkan dirinya berada di titik saat ini.Adele berkendala dengan mobilnya sambil menyanyikan beberapa bait lirik lagu. Dia seakan meminta kesabaran dan rasa kasih karunia pada dirinya. Lagu terbarunya ini begitu menyentuh.There ain't no gold in this riverThat I've been washing my hands in foreverI know there is hopeIn these watersBut I can't bring myself to swimWhen I am drowning in the silenceBaby, let me inGo easy on me, babyI was still a childDidn't get the chance toFeel the world around meI had no time to chooseWhat I chose to doSo go easy on meThere ain't roomFor a things to changeWhen we are both so deeplyStuck in our waysYou can't deny how hard I've triedI've chang?d who I wasTo put you both firstBut now I give upGo easy on me, babyI was still a childDidn't g?t the chance toFeel the world around meHad no timeTo choose what I chose to doSo go easy on meI had good intentionsAnd the highest hopesBut I know right nowIt probably doesn't even showGo easy on me, babyI was still a childDidn't g?t the chance toFeel the world around meHad no timeTo choose what I chose to doSo go easy on me