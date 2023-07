Label Trinity Optima dan Musica Duetkan Artisnya lewat Lagu Bertema Kepo Setelah Putus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kolaborasi antar label besar Indonesia, Trinity Optima Production dan Musica Studio's baru saja terwujud lewat single "Haunting" yang dibawakan Shanna Shannon dan Stevan Pasaribu."Haunting" merupakan lagu ciptaan Melly Goeslaw yang berkisah tentang pasangan yang kandas hubungannya, namun masih saling mencari tahu kabarnya."Kami disatukan oleh label untuk lagu 'Haunting.' Lagunya bagus sekali, very easy listening. Tentu saja, karena lagu ini diciptakan oleh auntie Melly Goeslaw, one of the best songwriters in Indonesia. Lewat 'Haunting' aku dan kak Stevan ingin menyampaikan bahwa ego dan gengsi membuat pasangan-pasangan yang sudah putus kehilangan kesempatan untuk bersatu lagi. Karena, yang dilakukan hanya menggunakan media sosial untuk kepo satu sama lain," kata Shanna Shannon.Menurut Melly sang pencipta lagu, "Haunting" menggambarkan kisah cinta anak muda hari ini yang lebih dinamis karena kemajuan teknologi."Lagu 'Haunting' ditujukan untuk anak-anak muda yang percintaannya lebih dibet dari zaman aku dulu. Anak muda sekarang, hal kecil bisa jadi besar, setelah itu menyesal. Aku yakin lagu ini bisa mewakili banyak hati dan rasa," tukas Melly.Video musik "Haunting" disutradarai oleh Sakti Marendra. Proses syuting dilakukan di tiga tempat berbeda, yaitu Cirendeu, Tangerang Selatan, di sebuah kafe di bilangan Lebak Bulus, dan di jembatan penyeberangan di kawasan Sudirman.